Guaymas: “Que nos deje de doler y que nos empiece a dar bronca”

En Derechos del Mundo del Trabajo, el referente del Sindicato de Camioneros, Jorge Guaymas, se pronunció sobre la postura del gremio frente a las medidas del presidente Javier Milei y afirmó que “es el momento de dejar de decir ‘cómo duele’ e implementar la expresión ‘da bronca’”.

En ese sentido, Guaymas recordó los incidentes con jubilados y docentes, cuando las fuerzas de seguridad los agredieron y el gobierno nacional “recortó sus derechos”. También mencionó las limitaciones a la salud pública y la creciente pobreza en el país, que hace que “los niños se duerman y despierten con hambre”.

Respecto a la marcha “antifascista y antirracista”, el referente aseguró que la CGT estará presente para apoyar a la población.

“No tengamos miedo de expresarnos y salir a las calles. Algunos dicen que si votaste, no se puede reclamar, pero eso no es cierto. Si se vota a alguien y esa persona no cumple con sus compromisos o promesas, el pueblo tiene que salir a defender sus derechos y su soberanía”, exclamó el gremialista.