El Gobierno aseguró haber despedido a más de 37 mil empleados públicos

El Gobierno informó este jueves que durante el primer año de gestión de Javier Milei despidió a 37.595 empleados públicos. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en X los datos sobre las desvinculaciones en las diversas áreas actualizados a diciembre del 2024 y aseguró: "Bajar el gasto público es lo que permite bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal".

En base a lo publicado por le funcionario, la disminución en la dotación de empleados estuvo concentrada principalmente en la Administración Pública Nacional (APN), en las empresas estatales y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Bajar el gasto público es lo que permite bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal. Aquí los datos de empleo público actualizados a diciembre.

El detalle marca que el ajuste mayor se produjo en la Administración Centralizada y Descentralizada, con 22.302 empleos menos. En el caso de las empresas estatales, se desvincularon a 12.410 puestos de trabajo, mientras que en el personal de seguridad y militar, la reducción alcanzó 2.883 empleos.

Estatales advierten sobre más ajuste y despidos: "El Estado no resiste más recortes"

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señaló que el Gobierno planea llevar adelante más ajuste y despidos en el sector público y advirtió que el Estado "no resiste más recortes".

A través de su cuenta de X, el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar compartió una nota del diario La Nación en la que se asegura que la gestión libertaria busca achicar un 30% el Estado y que quién estará a cargo de la misión es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según la versión periodística, en esta oportunidad la motosierra de Milei eliminará la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos.

Ante esa situación, Aguiar indicó que el Gobierno busca compensar las rebajas de las retenciones con un nuevo recorte sobre el Estado. "¿En serio Federico Sturzenegger quieren compensar rebajas de retenciones al campo con un nuevo recorte sobre el Estado?", preguntó.

"El Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes. Achicar un 30% más es imposible. Si llevan adelante esa medida irracional, no estarán garantizados los servicios básicos y esenciales", indicó.

Con información de C5N