Falleció Marcelo Armand, trabajó en doblaje de producciones como Harry Potter y Spiderman

Marcelo Armand murió este lunes a los 56 años. La noticia fue informada a través de las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores.

El destacado actor, locutor, director de doblaje y docente, alcanzó un amplio reconocimiento en Argentina y toda Latinoamérica, por su trabajo en la rama del Doblaje y Actuación de Voz.

Con profundo pesar despedimos a Marcelo Armand, destacado actor, actor de voz, locutor, director de doblaje y docente, con amplio reconocimiento en Argentina y toda Latinoamérica. Su voz aparece en cientos de películas, series y videojuegos.

Armand tuvo una gran trayectoria. Como actor de teatro, participó en obras como El patio de la morocha, El Rey Arturo, Nada es lo que parece, Un tal Servando Gómez, Fidela y El empréstito. También prestó su voz para la versión teatral de Lazy Town.

En el ámbito del doblaje y la actuación de voz, se convirtió en un referente, trabajando en importantes producciones internacionales de estudios como Disney, Marvel, Sony, Fox, y MTV, entre otros.

Entre sus múltiples trabajos como talento de voz destacan: El show de los Muppets, Las Chicas Superpoderosas, Ponyo y el secreto de la sirenita, El viaje de Chihiro, Garfield, Art Attack, Power Rangers, Spiderman y Mortal Kombat Legends, entre otros.

Su voz también quedó inmortalizada en películas y series, como Black Mirror, Harry Potter y las reliquias de la muerte, Harry Potter y el cáliz de fuego, Rambo IV, High School Musical 3, El Gran Lebowski, The Last of Us, The Walking Dead, SWAT, El show de Mr. Bean y Los increíbles.

Finalmente, en el universo de los videojuegos, participó en títulos como Bloodborne, Warcraft III, Outriders, Los Pitufos: Los Juegos, Disney Infinity 2.0 y Marvel’s Iron Man VR.