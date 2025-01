Paraguay: una argentina se hizo pasar por enfermera para robarse un bebé de un hospital

Una mujer argentina fue detenida en Paraguay al intentar cruzar la frontera con un bebé en brazos que lo había robado de un hospital de Asunción, pero como estaban grabando las cámaras de seguridad pudo ser identificada y seguida.

La acusada es Natalia Edith González de 39 años y se puede ver en otro video como ingresa al Hospital de Barrio Obrero de Asunción y se hizo pasar por empleada del lugar y cuando se va, se la puede ver con un barbijo en la boca.

La abuela de la bebé indicó que, minutos antes de que se la lleve, ellas compartieron un tereré y le contó que estaba acompañando a un tío suyo.

“Le pregunté a mi hija dónde está el bebé y me dijo que se la había llevado una enfermera para pediatría, no sé qué. Yo le dije que ella no era enfermera. Corrimos detrás de la señora porque la vimos con la bebé en brazos”, indicó la abuela en diario ABC Color.

La mujer argentina salió corriendo del hospital y se subió al colectivo de la Línea 38 hasta el Mercado 4, donde se compró ropa para ella y para la bebé. Luego se tomó un taxi hasta Loma Pytá. Le consultó al taxista si la llevaba a cruzar la frontera hasta Colinda.

Finalmente, fue detenida a 50 metros de cruzar a la Argentina. La bebé fue devuelta a su mamá. Por su parte, a González le espera una dura condena.