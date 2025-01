Kicillof y La Cámpora otra vez en pie de guerra

Se rompió la paz del verano. Una paz endeble aferrada al silencio de las vacaciones y al parate de la rosca política bajo el potente sol de enero. La interna del peronismo bonaerense reflotó con un puñado de declaraciones que realizó Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los principales lugartenientes de Axel Kicillof, que cayeron muy mal en La Cámpora.

En una entrevista brindada a la revista La Tecla, el ministro de Desarrollo a la Comunidad bonaerense lanzó varios dardos a la agrupación que conduce Máximo Kirchner. Sin nombres y apellidos, sin referencias explícitas, pero con absoluta claridad del destino al que iba dirigido.

El “Cuervo” hizo varias alusiones a la interna peronista, pero hubo una que expuso el norte que tiene el kicillofismo en la discusión de poder que está transitando. Una definición que encierra el choque de criterios permanentes que hay entre el gobierno de Kicillof y el camporismo, y que trasluce la decisión de discutir la conducción de Cristina Kirchner.

“Tenemos contradicciones. Y en una Argentina gobernada por Milei, tener contracciones en manera indefinida, es suicida. Tenemos que ordenarnos. ¿Y quién ordena? Ordena el pueblo Y el pueblo decidió que Axel es el gobernador", sentenció. Y agregó: ¿Queremos ganar o perder? Parece que algunos se están enamorando del negocio de la derrota".

El misil fue para La Cámpora, a quien muchos dirigentes del peronismo bonaerense acusan de estar “cómoda” en el lugar de “resistencia” opositora. “¿Cómo nos va a gustar la derrota? Antes nos decían que éramos amantes del Estado y queríamos todas las cajas. Ahora dicen que no queremos ganar. No se ponen de acuerdo", dijo, con marcada ironía, un influyente dirigente camporista.

Larroque aseguró que “hay que cerrar filas rápidamente” y que el sistema político del peronismo no está decodificando bien lo que está pasando con el fenómeno Milei. “Si queremos salir algún día de la Argentina de Milei, hay que hacer pie en la provincia de Buenos Aires, hay que fortalecer al Gobernador”, explicó.

En cada aparición pública, el “Cuervo” insiste sobre la necesidad de que el peronismo se encolumne detrás de Kicillof, al que posiciona como el principal exponente opositor para enfrentar al gobierno libertario. En ese movimiento de palabras permanente, pide mayor centralidad para el Gobernador y menos cuestionamientos internos.

En la agrupación ultra K se molestaron con las declaraciones de Larroque porque consideran que rompió la mínima armonía -en base al silencio- que el kirchnerismo había logrado durante la primera quincena de enero. “¿Por qué sale a confrontar así? No hay ninguna necesidad, ni nadie dijo nada como para que le responda de esa forma", advirtieron en el corazón de La Cámpora.

Además, molestó mucho que en sus expresiones haya dejado entrever que fue el propio kirchnerismo el que complotó contra la sanción del Presupuesto. “Es una falacia eso. El oficialismo provincial acompañó a Axel. En medio de la calma, sale a atacar con un tema falso”, respondieron cerca de Máximo Kirchner.

La mirada en La Plata es distinta. Algunos entienden que la oposición bonaerense está demasiado fragmentada como para poder articular una movida política que deje sin Presupuesto a Kicillof. Miran de reojo el accionar de los jefes de bloque de Unión por la Patria, Teresa García (Senado) y Facundo Tignanelli (Diputados).

Ambos son los principales interlocutores entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura. García reporta directo a CFK, mientras que Tignanelli es el hombre fuerte de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

En un contexto de máxima desconfianza dentro del peronismo bonaerense, las suspicacias florecen a un ritmo vertiginoso. Sobre todo en un momento donde en el esquema político de Kicillof creen que hubo una movida para “asfixiar” financieramente al mandatario, en la que estuvo involucrado el propio oficialismo. Una acusación de complot que abrirá nuevos enfrentamientos.

En el camporismo se desentienden de los reproches, dicen que son falsos y apuntan contra los negociadores enviados por Kicillof para cerrar un acuerdo con los intendentes y legisladores opositores: la secretaria general de la gobernación, Agustina Vila, y el ministro de Economía, Pablo López. “Les falta densidad política para negociar”, advirtieron.

En ese sentido, un importante dirigente de La Cámpora sostuvo que “hubiese sido mejor que el ”Cuervo" negocie, antes que estos chicos”, en referencia a Vila y López, que son del riñón kicillofista y que acompañan al economista desde que asumió la gobernación en el 2019. La crítica es contra ellos, pero, al mismo tiempo, es una avanzada contra el esquema más chico del Gobernador.

“Más allá de la oposición, muchas veces no hemos encontrado el respaldo que hubiéramos pretendido del conjunto de nuestra propia fuerza política. No sólo fue no acompañar, sino tratar de obturar, de cuestionar”, señaló Larroque. Acusaciones espesas que complican cualquier acercamiento.

La falta de definiciones sobre el proceso electoral bonaerense mantiene muy tensionado el armado político de Unión por la Patria (UP). ¿Habrá PASO? ¿Kicillof desdoblará las elecciones provinciales? Según cuentan en La Plata, la intención del Gobernador es cerrar un acuerdo con CFK, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Pero, hasta el momento, esa mesa de negociación no se constituyó.

Si bien hay canales de comunicación abiertos, la relación de Kicillof con la familia Kirchner sigue siendo muy mala. Distinta es la situación con el líder del Frente Renovador, con el que tiene un diálogo frecuente. Tanto del kicillofismo como del camporismo destacan la buena relación con el ex ministro de Economía. Falta que una parte del triángulo se termine de unir.

“Pareciera ser que Axel es parte de la estrategia del ”Cuervo” y no el ”Cuervo”parte de la estrategia de Axel”, lanzó un camporista con base en el conurbano, luego de conocer lo que había dicho el ministro bonaerense, al que le endilgan estar jugando políticamente en beneficio propio y no del peronismo.

Larroque es la voz de Kicillof. Es el que le pone el cuerpo a la confrontacion con La Cámpora, sus viejos amigos que ahora dicen no entender su accionar. “En vez de construir, decide romper”, aseguró un ex socio político del “Cuervo”, que está convencido de que el pedido que se le hace al camporismo es tan lógico y normal, como que el peronismo respalde al gobernador más importante que tiene, situación que en La Plata dicen que no pasa.

Con información de Infobae