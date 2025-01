Cada padre del Hospital Materno Neonatal de Córdoba que está pidiendo Justicia transita el dolor a su manera. En el quinto día del juicio por la muerte de cinco bebés y el presunto intento de homicidio de otros ocho, los papás de la niña Angeline Giselle Cornelio Rojas exigieron que la principal acusada por el ataque serial, la enfermera Brenda Agüero, esté frente a ellos mientras brindaban sus declaraciones testimoniales. En su paso ante el tribunal y el jurado popular, ambos la incriminaron directamente por la pérdida de su hija.

Yoselín Rojas dio a luz el 6 de junio a las 10:44. Angeline nació “sana, a término, en peso adecuado a la edad gestacional, sin signos de sufrimiento fetal, sin malformaciones, con ausencia de lesiones”, según consta en la instrucción de la causa.

El relato que brindó la madre de la bebé fallecida se mantuvo en línea con lo que ya había contado durante la investigación. Dijo que la enfermera Brenda Agüero “los miraba raro desde que llegó a la sala de recuperación”, tanto a ella como a su pareja, Jaime Cornelio Pérez.

Recordó que “sin ninguna explicación” retiró a la bebé de los brazos del padre. “Se la lleva y a los cinco minutos regresa, pero sin mi hija”.

Según su reconstrucción, que luego fue revalidada por el padre de la bebé, 15 minutos después les avisaron que Angeline había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Y recordaron que los médicos calificaron como “inexplicable” lo que había pasado con la recién nacida. La hora de muerte se plasmó a las 16:30 del mismo día.

También dijeron que al día siguiente volvieron al Neonatal para pedir explicaciones y saber quién era esa enfermera que se llevó a su hija, pero desde el hospital “la ocultaron” y se negaron a dar el nombre.

“Es muy difícil para nosotros lidiar con todo esto, solo pido que se haga Justicia por mi bebé inocente. No merecía morir de esta manera, que fuera asesinada. Nos mintieron, en medio de este dolor, con que no sabían lo que había pasado. Destrozados nos fuimos a casa”, lamentó Yoselín, que no pudo contener las lágrimas en varios pasajes de su declaración testimonial.

Cuando salió de la sala de audiencias, la mamá habló con la prensa presente en el lugar, y se refirió a las 13 víctimas por las que se busca respuesta en el juicio. “Los mataron de forma cruel, bebés inocentes, no merecían morir. Les arrebataron la vida a bebés que no deberían morir. Nos hicieron creer que no había pasado nada cuando pasaban tantas cosas”, completó antes de fundirse en un abrazo con Damaris Bustamante, madre de Benjamín, el segundo de los cinco fallecidos.

Tras la palabra de Yoselín hubo un cuarto intermedio y más tarde siguieron el papá de Angeline, Jaime Cornelio Pérez, y la tía de la bebé, Sara Rojas. Los tres reconstruyeron la secuencia de la misma forma.

De acuerdo a la investigación del fiscal Raúl Garzón, que en el juicio defienden sus pares Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, la enfermera habría aprovechado “un momento en que nadie observaba su obrar, ocultando materialmente su acto, para suministrarle -de un modo no precisado por la instrucción-, dosis de potasio no compatibles con la vida, a sabiendas, por sus conocimientos profesionales, que la administración de dicha sustancia causaría la muerte de la recién nacida”.

Angeline fue una de las dos bebés a las que se le practicó la autopista. El estudio reveló la hiperpotasemia que provocó su fallecimiento. También detectaron que sufrió un “infiltrado hemático intramuscular” en el muslo derecho, algo que se asocia con los “pinchazos inexplicables” que tuvieron varios neonatos.

Aquel trágico 6 de junio también falleció Melody Luz Molina, y se descompensaron otros dos recién nacidos que sobrevivieron.

