Nueva pelea con LLA: Un sector del PRO le contestó a Patricia Bullrich tras sus críticas

Escala la tensión entre el PRO y la Libertad Avanza, pese al llamado a negociaciones entre los líderes de ambos espacios, Mauricio Macri y Javier Milei, a una eventual alianza para las elecciones legislativas. El ex titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, salió al cruce de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lo había cuestionado por sus críticas de la política económica. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó al economista.

Lacunza escribió en su cuenta de X: “Buen día Patricia Bullrich. ¡Veo que esta parte del repo, la intolerancia a la disonancia, te pareció bien! Con su voz potente, el Presidente nos dio una lección en la campaña del año pasado: falacia ad hominem = falta de argumento. ¡Y nos ganó mal! ¡Usémosla!, así tenemos chances la próxima”.

El ex ministro de Economía, con menciones a sus declaraciones, que incluyeron duras críticas a la política económica del Gobierno, escribió: “Para no quedarse con el título de la nota: sobresaliente fiscal (valiente Luis “Toto” Caputo), aprobado monetario (notable Santiago Bausili), pendiente cambiario (no importa quién, los problemas nunca son las personas, sino los sistemas). Aprobamos primer grado (no era fácil), faltan 6 de primaria y 5 de secundaria (Pacto de Mayo)”.

Lacunza agregó en su fuerte respuesta a Bullrich: “Salvo para gobiernos infalibles, ponderar riesgos puede evitar un despiste más adelante y consolidar un programa bien concebido, nunca exento de curvas”. El economista, uno de los negociadores propuestos por Macri para las gestiones con la LLA, recalentó la tensión: “Si la invitación a la mesa de diálogo es solo para los que piensen todo igual, va a ser aburrida y nadie va a aprender nada”.

