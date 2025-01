Perdió más de cien kilos, es fisiculturista y cuenta su lucha contra la obesidad

Leonardo Machado Ayres Cunha, un brasileño residente en San Vicente, litoral de San Pablo, comenzó a escribir una historia que ha inspirado a miles: el viaje desde la obesidad hacia el mundo del culturismo competitivo. A sus 31 años, Leonardo ha perdido más de 110 kilos, pasando de pesar 200 kilos a convertirse en un atleta de 90 kilos, y en sus redes sociales se autodenomina “una máquina”.

Leonardo participó en el evento Favela Classic, organizado por San Pablo Bodybuilding and Fitness, donde se alzó con el galardón de la categoría “Superación General”. “Aunque todavía me estoy recuperando, fui persistente y logré competir hasta el final. Eso no lo hace más fácil, pero enfrentar y superar cada obstáculo hizo que el viaje fuera extremadamente gratificante. Y, como beneficio adicional, incluso pude ganar el trofeo al final”, expresó al medio G1, resumiendo su increíble trayectoria.

Leonardo comentó que su batalla contra el sobrepeso comenzó desde muy joven. “A los 11 años ya tenía obesidad mórbida”, recordó. Este padecimiento lo acompañó hasta la adultez, trayendo consigo depresión y otras dificultades asociadas, lo que lo llevó a iniciar un tratamiento psicológico en 2017. Fue a partir de este momento cuando decidió que transformaría su vida.

“Me obsesioné con el proceso, tuve muchas caídas. Sufrí 8 recuperaciones de peso; en el 2021 volví a pasar de 118 kg a 170, pero no me rendí. Aprendí a dominar mi mente, mi ansiedad y depresión, y finalmente logré combinar mi dieta con casi 7 años de entrenamiento, alcanzando mi meta”.

El proceso de transformación física y emocional no estuvo exento de dificultades. En 2020, Leonardo logró perder 82 kilos, pero durante la pandemia de COVID-19, cuando los gimnasios cerraron, enfrentó un retroceso significativo y recuperó 50 kilos. A pesar del desánimo, regresó al gimnasio a finales de 2021 con 135 kilos, decidido a continuar adelante.

En abril de 2022, una fractura en el pie producto de un accidente doméstico interrumpió nuevamente su camino. Sin embargo, la persistencia volvió a aflorar. “Durante este periodo, de casi 30 días, apenas podía caminar, mucho menos entrenar o mantener el ritmo de un atleta”, explicó. Leonardo no dejó que esto lo detuviera por completo, adaptándose a las circunstancias y retomando su entrenamiento de manera progresiva. Para enero de 2023 ya pesaba 89 kilos.

En febrero de 2023, se sometió a una cirugía para extirpar la piel excedente de la región abdominal, un procedimiento común en personas que pierden cantidades significativas de peso.

Hoy, Leonardo no solo es un atleta consumado, sino también un creador de contenido con más de 124,000 seguidores en Instagram, donde es conocido como Leo The Machine. Su objetivo principal es motivar y apoyar a quienes atraviesan retos similares. “Me pongo en esta tesitura, de hablar de estas cosas y demostrar que es posible lograr tus objetivos, además de decirle a la persona que me mira que no está sola. El tipo de 400 libras que me está mirando, quiero que entienda que yo pasé por las mismas cosas”, afirmó.

Leonardo deja mensajes alentadores en sus publicaciones, como “El trabajo devuelve” o “La ley del esfuerzo nunca te traiciona”, enfatizando que cada pequeño paso merece la pena. “He sufrido mucho en mi vida, no solo durante la pérdida de peso. No fue una sorpresa que pesara 200 kg. Soy religioso y creo que Dios no nos da ninguna cruz que no podamos llevar. En mi caso, nos dio una muy pesada”, bromeó.

El pasado 21 de diciembre compartió un emotivo posteo con varias imágenes de su cambio físico, en las que aparece con 20 años, de un lado, y del otro con 30 levantando el trofeo que conquistó en la competencia, para la cual le aplicaron distintos productos en el cuerpo para resaltar las definiciones musculares.

La “Carta abierta” que publicó en sus redes sociales:

¡CARTA ABIERTA A LA OBESIDAD! (¡Viniendo de alguien que bajó esos kilos mortales!)

¡LA OBESIDAD ES FEA!

¡La obesidad cuando se muestra en su plenitud ES FEA! ES HORRIBLE, ES AGOTADOR, FEO VIVIR, MIRAR….

“Ya no me limpiaba el trasero sin dejarlo sucio, no me ataba los zapatos, no podía salir con la gente y caminar al mismo ritmo, no podía estar de pie por mucho tiempo, no podía encajar en los lugares, ¡NO TENÍA ROPA QUE PONER, NO QUERÍA MÁS ESTAR VIVO!

SI ESTO ES LO QUE SE DEBE ROMANTIZAR, ¡EL MUNDO ESTÁ MUY MAL Y EQUIVOCADO!

Sé que estas fotos rozan el absurdo, lo sé incluso porque pasé por el proceso de transformación para pasar del punto A al punto B...

A la izquierda, Leonardo de unos 20 años, deprimido, ansioso, como mis amigos me dijeron “un tren a punto de descarrilarse”

Y lean esta parte MUY atentamente ustedes que están en estado de obesidad, a la derecha está Leonardo que literalmente cambió todo en su vida, amistades, ocio, placeres, visión del mundo, relación con la comida, amigos, familia y sobre todo contigo mismo!

Si enfrentas CUALQUIER nivel de obesidad o sobrepeso y quieres un mejor cuerpo, mejor salud, una MEJOR VIDA, DEBES cambiar la gran mayoría de aspectos de tu vida, aprender a decir no, imponerte límites a ti mismo y a las personas que te rodean, CORTE amistades que a veces has cultivado durante toda la vida y que son un ancla en tu vida! ¡Sin miedo, sin pensarlo dos veces en priorizarte!

(...)

Área de salud, nutricionistas, educadores físicos, médicos, enfermeras, que NO SABEN lo más mínimo cómo solucionar el problema y dónde atacar el problema, y ​​no es su culpa, la mayoría de ellos nunca han tenido ni controlado la obesidad...

TODO TIENE QUE CAMBIAR, la gente necesita aprender a lidiar con la obesidad y con el obeso, y no haciendo del obeso una víctima y mucho menos diciendo que es un vago que no se cuida!

Dentro de 20 años más, la mitad del PLANETA será obesa... Es lamentable...

En fin... ¡LA OBESIDAD ES FEA!

