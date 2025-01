Salta: Iba en moto, se le cayeron fajos de plata y pide que se los devuelvan

Un insólito episodio ocurrió el jueves en Lamadrid y Alvarado, en Salta. Un joven que circulaba en moto perdió una significativa suma de dinero que se le cayó de un bolso y dos personas que viajaban en un auto detrás de él frenaron para llevárselos. Todo quedó grabado en un video que la misma víctima compartió en redes sociales para intentar localizarlos.

Eran cerca de las 20, cuando el motociclista perdió la estabilidad porque agarró un pozo y en ese movimiento se le cayeron cientos de billetes de $10.000 a la calle. Sin embargo, el joven no se percató del descuido y siguió su marcha como si nada hubiera pasado.

El caso no termina allí. Un Renault Logan gris que venía por detrás ve el imprevisto que sufrió el motociclista, pero en lugar de avisarle con un bocinazo o seguirlo para avisarle, frenó. Rápidamente, se bajaron del auto un hombre y una mujer quienes se abalanzaron al pavimento a juntar todos los fajos que estaba tirados en el piso.

Desesperados, tardaron varios segundos en tomar todos los billetes desparramados. Por el lugar pasaron otros autos sin notar lo que sucedía; también pasó un hombre con paraguas que cruzó la calle y le alcanzó al conductor del Logan algunos billetes que le faltaban juntar sin saber que no les pertenecían.

Cuando la pareja terminó de juntar todo el dinero que se había caído, miró para todos los lados y volvió hacia el vehículo. Allí, abrieron el baúl, guardaron todo y se fueron.

“Llegue a ver como recogían la plata del suelo. Eran todos billetes de $10.000. Pensé que les pertenecía porque los vi juntándolos, pero cuando se fueron accedí a una cámara particular para ver qué había pasado y resulta que el dinero no les pertenecía: era de un joven que se le cayó, pero estos nunca se atrevieron a tocar bocina ni nada aunque sea que alguien los agarre y vaya a buscarlo, pero no”, posteó en Facebook un testigo de la situación.

Luego de lo sucedido, el joven de la moto, y familiares y amigos hicieron público el caso a través de la filmación que dura un poco más de un minuto y medio y que muestra cómo un hombre y una mujer estacionan el auto y caminan unos metros en busca del dinero. Ante esto, pidieron la colaboración de los salteños para que quienes juntaron la plata del suelo, actúen con buena fe y lo devuelvan.

Si bien no se detalló el monto exacto de la pérdida, en la descripción del video, la víctima apeló a la empatía y a la solidaridad de todos para poder recuperar la plata. Hasta el momento, no hubo novedades. El pedido de solidaridad continúa, pero el dinero no apareció.

