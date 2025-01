Se suicidó Mathías Acuña, había sido denunciado por violencia de género

Mathías Acuña, un delantero uruguayo de 32 años, fue encontrado sin vida, horas después de haber regresado a Ecuador, para sumarse a la pretemporada del Mushuc Runa, que actualmente participa en la Serie A.

El atacante, que había sido denunciado por violencia de género por su expareja y portaba una tobillera electrónica, según las primeras informaciones, se quitó la vida en el hotel de la ciudad de Ambato que el club había puesto a disposición de varios de sus jugadores, según cita el diario El País, de Montevideo.

El representante del jugador, Johan Wilson, le confirmó al prestigioso medio que el uruguayo se quitó la vida y desde la institución ratificaron la triste noticia que conmovió al ambiente del fútbol en las últimas horas.

“Falleció en uno de los Hoteles de la ciudad de Ambato el jugador Matías Acuña, futbolista ratificado para Mushuc Runa”, advirtió Luis Alfonso Chango, presidente del equipo ecuatoriano.

“En Mushuc Runa estamos consternados por este hecho y como institución daremos todo el apoyo para los trámites correspondientes en la repatriación del cuerpo de Mathías”, agregó el dirigente.

Dos semanas atrás, en Ecuador, país en el que la Justicia le colocó una tobillera electrónica tras ser denunciado por violencia de género por su expareja, el jugador había publicado su visión sobre la dramática situación. El futbolista que pasó por Fénix, Liverpool y Wanderers, entre otros clubes, publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que expresó que se trataba de una medida cautelar.

“Primero hay que informarse bien sobre por qué te colocan la tobillera electrónica. La jueza me explica que lo hacen por medida cautelar; no por ser culpable”, expresó el atacante de 32 años a través de una historia que compartió en Instagram.

Y continuó: “En este país las leyes son así. Te ponen la tobillera por todo lo que sucedió anteriormente, en otros casos, y para ellos tener un control, pero repito: no por ser culpable”, mencionó, y agregó: “Tener la tobillera me da tranquilidad a mí, porque no se va a poder inventar nada acerca de que me acerque”.

“También todo esto me sirvió para terminar esta relación tóxica de años. La otra parte nunca aceptó que no quería estar más con ella y se le ocurrió poner mentiras. Me da lástima, porque sí hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género. Estoy tranquilo, rodeado de los míos, que me conocen y saben lo que soy. Nunca violenté a nadie”, sigue la carta, que se dio a conocer luego de que su expareja publicara su versión también en redes sociales.

“Evité este momento por muchos años, por miedo, por respeto a sus hijos, por amor, porque más allá de todo el daño, de todo lo que mucha gente sabe que pasé, hizo oídos sordos” a los reclamos de responsabilidad”, había escrito su expareja.

Acuña, que tenía vínculo con Mushuc Runa por una temporada más, concluyó haciendo alusión a sus hijas. “Tengo dos hijas mujeres, y quiero que las respeten y las cuiden como deben. ¡Nací de una mujer! No tengo más nada para decir, y es lo último que voy a escribir en referencia a lo que está sucediendo. Un abrazo grande, y ¡gracias a los que están!”.

Lu Rodríguez, la mujer que denunció al futbolista, había publicado: “Claramente jamás ningún testimonio fue inventado, las evidencias se constataron todas y se establecieron medidas cautelares y el uso de la tobillera (electrónica)”.

