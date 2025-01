Lilia Lemoine dijo que Villarruel "se comporta como la casta"

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine escribió un nuevo capítulo de sus embates contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que incluyen apodos como "Bichacruel" y acusaciones de usar recursos del Senado "para su propia campaña". En esta ocasión, la legisladora volvió a tomar el rol de ariete del Gobierno en esta interna y aseguró que la titular de la Cámara alta "se comporta como la casta, le gusta; entonces, que se quede con la casta, no con nosotros".

La excosplayer volvió a tomar distancia de la vice, aunque remarcó que se trata de cuestiones políticas. "No es que no la quiero, no es personal", afirmó, entrevistada en TN. "Estamos todos, tenemos que luchar por los mismos objetivos, pelear", y ejemplificó: "Hasta Patricia Bullrich se vino con nosotros y está dando una pelea en seguridad, entonces no era momento del personalismo, menos con el vicepresidente".

"A mí lo que me molesta es que ella priorice su imagen positiva a un proyecto de país", insistió Lemoine, y subrayó que Villarruel "se comporta como la casta, le gusta". "Entonces, que se quede con la casta, no con nosotros", sentenció, en un repaso de la entrevista en la que la legisladora consideró que "se declaró fan de la alta política".

"Empezando que se retrasó el tratamiento de la Ley de Bases por su desempeño. No había terminado de jurar el Presidente y ella ya tenía su propio logo", enumeró la legisladora, en una recapitulación de los puntos que le molestan de la vicepresidenta.

Además, Lemoine acusó a Villarruel de "sonreírle al kirchnerismo" y "decir lo que le convenga" para mantener una imagen positiva. "Eso está mal, cuando uno está al lado de alguien está en las buenas y en las malas, no está en las buenas nada más", dictaminó.

Si bien la diputada consideró que podría haber una recomposición en la relación con la vicepresidenta, explicó que lo ve poco probable dado que la tensión continuaría del lado de Villarruel. "No le creo nada, porque una vez es error, dos veces es coincidencia, tres veces es un patrón y acá hubo diez, veinte cosas que son inaceptables", subrayó.

En esa línea, le recomendó con ironía que "siga como vicepresidente tocando la campanita del Senado y firmando los decretos que el presidente le indique cuando esté ausente en un viaje por trabajo", y enfatizó que esa es la única función de su rol, "aunque no lo entienda".

Con información de C5N