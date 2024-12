Pese al avance de la tecnología, resaltan la importancia de mantener la relación médico-paciente

En diálogo con ‘Hablemos de Política’ por Aries, el médico salteño, presidente de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe (CONFEMEL), analizó la profesión hoy, ante el vertiginoso avance de la tecnología.

“La tecnología es una herramienta fundamental, ha avanzado muchísimos en los últimos años y creo que sin duda que va a ayudar a la atención sanitaria, a mejorar el acceso a la salud. El problema muchas veces radica en que no solamente la tecnología es necesaria, a veces hay lugares donde la tecnología no llega”, expresó, citando el ejemplo de comunidades que viven en el Amazonas y que pese al servicio de la telemedicina, la conectividad es esporádica.

Así mismo, Coronel resaltó la importancia de mantener la relación médico-paciente, entendiendo que “es lo que más ayuda a tratar patologías que pueden ser banales o que simplemente con el ‘escuchatorio’”, advirtiendo también sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

“Si bien hoy uno puede hacer una teleconsulta, pueden usarse varias herramientas digitales y de inteligencia artificial para diagnósticos, muchas veces tiene que estar siempre de la mano de algún profesional que la controle, porque si no los errores pueden ser muy grandes y allí en esos casos la responsabilidad no se sabe todavía si va a ser de la inteligencia o el que opera la inteligencia o del médico o el profesional que la usó o no la usó adecuadamente”, analizó.