Campo Quijano: Inauguraron obras de pavimentación y la modernización de la plaza central

Este jueves se inauguró, en Campo Quijano, el nuevo pavimento en calle 25 de Mayo de Barrio Ferroviario y la primera etapa de la refacción y modernización de la plaza central Martín Fierro.

“Hemos arrancado por el casco céntrico y la pavimentación de más de 3.200 metros cuadrados, algo histórico en Quijano, algo que hace muchos años que no se realizaba, y con el acompañamiento del Ministerio de Infraestructura de la provincia”, expresó.

Se pavimentó con hormigón puro una superficie de más de 3200 metros cuadrados y se ejecutó el cambio de conexiones domiciliarias de agua y cloaca correspondientes. Esta obra se realizó a través de un convenio entre la Secretaría de Obras Públicas y el Municipio, con una inversión de $155 millones.

“En los barrios aledaños hemos buscado llevar servicios, y hemos tomado la decisión, una mirada de política pública, de empezar a mostrar obras y cambios, y modernizar desde el corazón de Campo Quijano que es nuestra plaza principal, donde muchos quijaneños y muchos niños, esa escuela que está al frente, donde también me he forjado y me he formado”, expresó Yonar.

Y adelantó que la obra se realizará en cuatro etapas, modificando iluminación, la glorieta principal, entre otros espacios.

La primera etapa de modernización de plaza Martín Fierro incluyó un sector renovado y equipado con modernos juegos infantiles, diseñados para garantizar la seguridad y el disfrute de los más pequeños, con el objetivo además de generar un espacio de integración social y cultural entre los vecinos del pueblo y visitantes.

Los trabajos se ejecutaron a través de un convenio entre la Secretaría de Obras Públicas y el Municipio, con una inversión de $140 millones. Incluyó tareas de construcción de cordones de piedra, bancos de madera y hormigón, tendido de alimentación para luminarias, alumbrado público con farolas de 100w, estructura metálica para gárgola, sector de juegos infantiles, inclusivos, con piso de goma, basureros, mesas de juego y tendido de agua.

Así mismo, el intendente aprovechó para realizar un balance de su primer año de gestión, reconociendo que “no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar”, destacando el trabajo en conjunto con el Gobierno provincial.

“Hemos empezado a forjar un camino, hemos tenido que darle una mirada muy particular, ver cómo resolvíamos la situación de los servicios públicos y venimos trabajando en esta primera etapa. Hemos adquirido la moto niveladora, 16 desmalezadora, motosierras, una mini pala, un tractor, el tanque regulador y el atmosférico”, detalló.