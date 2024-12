En medio de la tirantez reinante entre los dos cargos más importantes del país, la vicepresidente se convirtió en noticia pero no por sus labores burocráticas, sino por su aspecto personal, más precisamente por su estadío amoroso. Victoria Villarruel transitaría un presente emotivo.

La trama de esta historia la develaron en Bondi, más precisamente en el ciclo de Ángel de Brito en esa plataforma de streaming, donde sacaron a relucir las averiguaciones a las que arribaron sobre el enamoramiento o al menos el comienzo de un romance inesperado.

Resulta que la política se encontraría en pleno proceso de embelesamiento con un ex jugador de fútbol, uno que ya coqueteó con la farándula al construir unos noviazgos con Nazarena Vélez y Adabel Guerrero, en diferentes momentos. Se trata de Aldo Osorio.

La panelista del programa describió todos los datos que consiguió y explicó con sumo detalle esta atrapante novela: “Ella es una figura relevante del gobierno, tiene amores y odios. El fue ex jugador de Newell's, estuvo de novio con varias famosas. Ella es Victoria Villarruel y Aldo Osorio”.

La periodista se sumergió en el punto cero, el origen de esta relación sentimental absolutamente sorpresiva. “Comienza desde el entorno de ambas partes, a él -Aldo- le interesaba conocer a Victoria, es una mujer que le llamaba la atención, entonces amigos en común acercaron las partes”, explicó.

Incluso, en ese relato, la panelista especificó que Villarruel dudó de ese interés del ex delantero: “Al principio ella no quería saber nada, pero después subieron una foto juntos en el recital de Los Piojos”. Y en cuanto a esa publicación de la vicepresidente añadió: “Entonces mucho no lo quieren tapar al romance. Ellos lo titulan como amistad, pero están juntos hace cuatro meses”.

Con información de Paparazzi