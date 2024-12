Acusan a Villarruel de usar testaferros para "alquilar una mansión"

Continua los roces en la cúpula de La Libertad Avanza: el entorno del presidente Javier Milei sigue con ataques discursivos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien viene de protagonizar un duro cruce con la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahora fue el biógrafo presidencial, Nicolás Márquez, quien acusó a la titular del Senado de usar testaferros para “alquilar una mansión” en un barrio privado.

Además, aseguró que Villarruel tiene “la moral de una cucaracha para traicionar al Presidente” y también cuestionó sus dichos contra la titular de la cartera de Seguridad “quién con su apoyo electoral contribuyó al triunfo en el ballotage y por consiguiente acceder al cargo que hoy inmoblemente ostenta”.

“A propósito: ya salió la susodicha Victoria Villarruel a desmentir la información vertida por el periodista que nos da cuenta de que la angurrienta de marras alquila una mansión en el barrio privado El Encuentro (Tigre) y cuyo contrato de alquiler estaría a nombre de los testaferros Guadalupe Jones y Santiago Guimaraes?”, denunció el biógrafo.

Para luego remarcar: “Y si no desmintió tan grave información: quiere decir que la misma es cierta? Y en ese caso: de dónde saca el dinero cuyo sueldo claramente no le alcanza para costear sus gustos de casta y nuevo rico? Y si no hay nada turbio: por qué alquila el palacio con prestanombres?”

Los dichos de Márquez se enmarcan en un difícil contexto entre las dos figuras integrantes de la boleta que ganaron las elecciones nacionales con la Libertad Avanza en 2023, y según informó el senador formoseño Francisco Paoltroni días atrás, "hace siete meses que no se hablan".

Con información de C5N