El Diputado de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, elevó un pedido de informe “urgente” al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura del Gabinete de Ministros, sobre el enfrentamiento entre coqueros y Gendarmería Nacional en la frontera norte de la provincia el pasado 18 de diciembre por la madrugada.

“Dado que, hasta el momento, la escasa información oficial brindada -vía redes sociales- por parte de la ministra de Seguridad, Lic Patricia Burlich, se ha caracterizado por enunciados genéricos, vagos y o ambiguos, y teñidos de una fuerte impronta propagandística, es que se solicita de manera urgente un informe”, expresa la nota presentada en la Cámara de Diputados de la Nación.

El pedido incluye los trágicos hechos acaecidos, las características del operativo, información sobre la planificación y el comando del mismo, el rol de las autoridades ministeriales correspondientes a la impartición de órdenes y diversos aspectos relacionados.

“Nos encontramos ante un hecho trágico y confuso que ha costado una vida y un número indeterminado de heridos, escasa disponibilidad de información y sólo anunciados rimbombantes y demagógicos por parte de la máxima responsable de la cartera, quien ejerce por sobre todo una función de autoridad de control que debe tender a evitar cualquier tipo de exceso en el accionar de las fuerzas estatales”, argumenta.

Por su parte, el Senador también de Unión por la Patria, Sergio Leavy, hizo lo propio en la cámara Alta con críticas al Plan Güemes.

“Fernando no era narco, como plantea la Ministra Bullrich. El Plan Güemes no puede ser un plan contra los habitantes de la frontera. Trabajemos enserio contra los narcos, no contra bagayeros con piedras. Estos operativos deben tener a la comunidad de su lado, no como enemigos”, expresó en sus redes sociales, donde también etiquetó al Gobernador Gustavo Sáenz.

Leavy informó que solicitó detalles sobre las circunstancias de la muerte de Fernando Gómez y del operativo del miércoles 18. “No podemos naturalizar esta violencia, que en general es un escenario montado para mostrarse fuerte con los débiles”, insistió.