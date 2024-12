La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa “Lilita” Carrió, apuntó este miércoles contra el principal asesor del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, por elegir a Andrés Vázquez en la Dirección General Impositiva (DGI), funcionario que durante el kirchnerismo afrontó múltiples sumarios, al menos dos causas penales y ahora está en la mira mediática tras trascender que había omitido declarar en la Oficina Anticorrupción (OA) la compra de tres inmuebles en Miami por US$2 millones.

“Caputo se está vinculando con el sector del poder más mafioso de la Argentina. Esto pone en riesgo la Aduana (DGA) y la DGI. Es como decirle a la gente del ARCA (ex AFIP) que ahora están para los negocios. Hay que seguir investigando. La están vaciando, le están sacando los empleados y tiene muchas presiones”, indicó la dirigente en diálogo con Urbana Play.

En esa línea, aseguró que al asesor de estrecho vínculo con el libertario -uno de los integrantes del triángulo de hierro del cual habla tanto el mandatario, junto con su hermana Karina Milei- “se lo va a llevar puesto una nueva matriz de corrupción” a raíz de la designación de Vázquez, entre otros funcionarios. “Está fascinado con esos vínculos, con la fama. No sé si es corrupto, pero ya está al día de una nueva matriz de corrupción”, expresó Carrió.

En tanto, criticó al sobrino del ministro de Economía, Luis Caputo, por no ocupar un cargo público: “No es responsable porque no presta servicios en el Estado, es una irregularidad que está casi vinculada a un gobernante de hecho”. Tras ello, apuntó contra sus vínculos: “Lo he llamado al presidente de la Cámara [Martín Menem] para advertirle que este grupo de gente no tiene dueño. Es la verdadera mafia de la Argentina, a nosotros nos tocó enfrentarlos durante años. En las segundas y terceras líneas las mafias no se han ido. Los corren y después vuelven”.

Por otro lado, volvió a apuntar contra Vázquez. “Es el que hizo todas las operaciones para Clarín y estaba en la zona sur donde tuvo todas las propiedades del [empresario] Lázaro Báez. Es un hombre quizás de lo más pesado. Es mafia pura, no es casta. Las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar una matriz de corrupción mucho más profunda. Vázquez está ligado al kirchnerismo, es un hombre de operaciones sucias contra periodistas y políticos”, insistió.

Asimismo Carrió aseguró que en la administración libertaria hay funcionarios ligados al exministro de Economía Sergio Massa, que se enfrentó a Milei en las elecciones presidenciales de 2023. “La instauración de la figura de Milei tiene que ver con el massismo, la gente en el Tesoro es del massismo, controla buena parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires y podría tener incidencia en la Justicia a nivel nacional. Ese vínculo todavía no se desató”, sostuvo.

Al ser consultada sobre un pacto entre el Presidente y la exmandataria Cristina Kirchner, la líder de la CC se limitó a decir: “Hay una funcionalidad para polarizar en vez de lograr la armonía, de garantizar institucionalidad”. Estas declaraciones llegan luego de que en las últimas semanas circularan versiones sobre que el oficialismo habría impedido que se trate el proyecto de “ficha limpia” -que podría inhabilitar una candidatura de la expresidenta para el 2025- a cambio de que el peronismo apoye la reelección de Menem en la Cámara y la derogación de las PASO.

