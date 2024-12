Polémica por el precio de las entradas para System of a Down

A diez años de su última visita, System of a Down anunció su regreso a la Argentina en el marco de la gira Wake Up! Conocé cuándo será el recital y todo lo que tenés que saber de las entradas.

Este lunes 16 de diciembre los fanáticos de System of a Down (SOAD) enloquecieron al conocer que la banda regresaría al país en 2025. Sin embargo, el precio de las entradas no fue la noticia más grata.

"Wake Up Sudamérica! Lo hicimos. Los escuchamos. Estamos llegando", de esta manera la banda legendaria liderada por Serj Tankian anunció su regreso a los escenarios de Sudamérica.

Es así que luego de pasar por Colombia, Perú y Chile, SOAD llegará a la Argentina el 3 de mayo de 2025 al Estadio Vélez Sarsfield.

Luego pasará por Curtiba, Río de Janeiro y São Paulo, ciudades de Brasil.

¿Cuánto están las entradas para SOAD y cuándo salen a la venta?

"Regístrate a nuestra lista para obtener acceso por primer a preventa de entradas a partir del martes, 17 de diciembre, a las 10 AM hora local (*Perú a las 8 AM)", detalló la banda a través de sus redes sociales.

Y agregaron que la venta general de entradas será el jueves 19 de diciembre a las 12pm.

Ahora bien, en cuanto al precio de las entradas aún no hay ningún comunicado oficial, pero desde la cuenta de X de SFV Cinema filtraron los posibles precios de los tickets.

De acuerdo a esta información las entradas comenzarían en los $102.350 (para platea alta) e irían hasta los $195.000 (para platea preferencial baja). La cabecera con acceso a campo costaría $189.750 y no parecer aparecer el campo vip, que tanto preocupa siempre a los fanáticos de los recitales.

Con información de Clarín