Quién es el gendarme detenido en Venezuela

Luego de que la relación entre los gobiernos de Argentina y Venezuela se quebraran al punto de que se retiraran las embajadas en cada país, la tensión se reavivó producto de la detención de un gendarme argentino que había viajado la semana pasada a Caracas. Se trata de Agustín Nahuel Gallo, un suboficial oriundo de Catamarca que había llegado al país con la intención de reunirse con su pareja y su hijo que se encontraban instalados en el país hace unos nueve meses aproximadamente.

El hecho ganó trascendencia mediática este viernes por la tarde, sin embargo, los familiares de la víctima reportaron que la detención arbitraria ocurrió el lunes pasado. Según confirmó su entorno, el agente se encontraba de vacaciones y había viajado desde su domicilio en Luján de Cuyo, Mendoza, con la intención de pasar diciembre junto a su familia y regresar al país para retornar a servicio.

De hecho, la hermana del suboficial, Daiana Gallo, precisó que el viaje comenzó el sábado 7 de diciembre y que había llegado al territorio bolivariano al día siguiente. No obstante, fue detenido por las autoridades de migraciones en la frontera entre Venezuela y Colombia, debido a que sospecharon de que pudiera tratarse de un espía enviado por el gobierno argentino.

Hasta el momento, se sabe que estuvo detenido en el mismo lugar hasta el lunes, cuando se comunicó por última vez con su esposa, María Gómez, para avisarle que se lo iban a llevar. El destino es un misterio tanto para los familiares, como para las autoridades argentinas que exigieron que sea puesto en libertad de forma inmediata. “Exigimos la inmediata liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin”, advirtió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por medio de un comunicado en X.

Agustín se describía a sí mismo como un amante de los viajes, y en sus redes sociales solía mostrarse en varios puntos turísticos ubicados dentro del territorio nacional. Incluso, los viajes solían estar motivados por otra de sus grandes pasiones: el running. A menudo solía participar en carreras celebradas en diferentes ciudades y aprovechaba el trajín para tomar fotografías, ya que hace algunos años había realizado un curso profesional.

A partir de lo publicado en sus redes sociales, se puede observar que su pasión por la actividad física lo llevaba no solo a participar de carreras sino también a escalar y hacer trekking. En un posteo del mes pasado, Agustín compartió una serie de fotos para revelar que había logrado un nuevo objetivo. “Un cerro más conquistado”, expresó, y detalló que para lograrlo tuvo que realizar distintas disciplinas.

Más allá de entrenar y participar de carreras, el gendarme también buscaba inspirar a otros. Por eso, luego de correr 21 kilómetros en una media maratón, expresó: “para muchos es poco para otros es mucho. Lo importante, es lograr los objetivos de cada uno y si se puede inspirar bienvenido sea”.

Así, sus posteos solían enfocarse en actividades deportivas al aire libre y sin importar las condiciones climáticas dado que siempre ponía valor en el sacrificio realizado. En ese marco, y en el plano laboral también dejó una reflexión. Al respecto escribió en un posteo: “En el trabajo no todos somos siempre los mejores en todo lo que hacemos, la diferencia entre los que destacan y no, está muchas veces en que unos saben aprovechar bien las oportunidades que se les presentan, sin que les importe si tienen la capacidad para lograrlo, ya que ellos saben que, la irán desarrollando con el tiempo. El riesgo más grande es no tomar ninguno”.

En cuanto al paradero actual del gendarme, su hermana manifestó que “no saben a donde lo llevaron ni qué organización lo tiene” y en diálogo con Radio Valle Viejo señaló que ya se encuentra en contacto con la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), pero que no pudieron acceder a nuevas noticias sobre el paradero del gendarme. Y confesó: “Estamos desesperados”, al señalar que su cuñada ya había realizado la denuncia en Venezuela, mientras que ella también declaró ante el Poder Judicial de Valle Viejo, Catamarca, con el objetivo de que el régimen de Nicolás Maduro brinde detalles sobre la situación en la que se encuentra el argentino.

Respecto a las versiones que circularon sobre una supuesta visita que el suboficial habría realizado en julio de este año, su hermana desmintió al revelar que se trataba de la primera vez que viajaba a Venezuela. De hecho, aseguró que en las vacaciones de invierno había regresado a Catamarca para visitar a la familia, puesto que se habían mudado a Mendoza por cuestiones laborales.

Por otro lado, la pareja de Gallo aseguró que el gendarme había sido secuestrado y señaló la posibilidad de que las críticas al régimen que le había enviado en otras oportunidades podrían haberlo perjudicado. “Lo sacaron de San Antonio del Táchira y lo llevaron a Caracas sin darle derecho a una llamada”, denunció, tras explicar que había ingresado por la frontera colombiana porque era la manera más barata, ya que no se encontraban en una buena situación económica.

“Nunca imaginé que esto nos pudiera pasar. Pensamos que, haciendo todo de manera legal, no habría problemas. Si él fuera un espía, no habría cruzado la frontera mostrando su identidad”, enfatizó Gómez al reclamar por mayor información, debido a que solo pudieron confirmar que lo trasladaron en una camioneta negra.

La misma situación la llevó a lamentar la decisión que tomaron de reencontrarse en Venezuela, luego de que rompiera en llanto durante una entrevista para el canal DNews. “Nos ganó el sentimiento de reencontrarnos y a él las ganas de querer abrazar de nuevo a su hijo. Nunca imaginamos que esto nos iba a pasar”, se sinceró la mujer al remarcar que se encontraban sumergidos en una pesadilla.

Con información de Infobae