Ante la OEA, Werthein exigió que Maduro conceda salvoconductos a los opositores refugiados en la embajada Argentina en Venezuela

Ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gerardo Werthein exigió a Nicolás Maduro que conceda los salvoconductos a los seis opositores al régimen caribeño que están refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela.

El canciller condenó la decisión política de Maduro de negar los salvoconductos y describió las operaciones ilegales que ejecuta la dictadura venezolana contra los dirigentes de la oposición política que desde hace meses están protegidos en la embajada de Argentina en Caracas.

“El gobierno venezolano no solo ha negado los salvoconductos que permitirían su salida segura, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento inaceptables. Los asilados están sometidos a cortes de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática”, argumentó Werthein a través de una video conferencia que se formalizó desde su despacho en el Palacio San Martín.

La sesión extraordinaria de la OEA inició a las 9 AM (dos horas más tarde en la Argentina), afuera llovía y el transito se movía lento en la capital de Estados Unidos.

Al comienzo de su discurso, el canciller rescató la tarea del foto regional respecto a la situación en Venezuela, y en términos sutiles cuestionó a Brasil, Colombia, Bolivia y México que se mantuvieron al margen de la iniciativa diplomática que exige los salvoconductos para los asilados venezolanos.

“Los derechos humanos no admiten dobles varas. Los derechos se respetan o no se respetan. Los derechos civiles se respetan o no se respetan. La libertad se respeta o no se respeta. No hay espacio para matices. Los derechos no se condicionan ni se someten a negociaciones coyunturales. La legitimidad de esta Organización y la confianza de los pueblos en el sistema interamericano dependen de la coherencia de nuestras acciones”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores”.

Argentina estuvo acompañada por Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

En la sede diplomática argentina se encuentran Magalli Meda, jefa de campaña del comando “Con Vzla”; Omar González, jefe regional del comando en Anzoátegui; Pedro Urruchurtu, jefe internacional del comando; Humberto Villalobos, jefe electoral; Claudia Macero, jefa de comunicaciones; y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Los refugiados venezolanos están en la embajada argentina desde antes de los comicios presidenciales que enfrentaron a Maduro con Edmundo González Urrutia y su aliada política María Corina Machado. Maduro perdió las elecciones y ejecutó un fraude histórico para perpetuarse en el poder.

En ese contexto, Javier Milei desconoció el triunfo del dictador caribeño y las relaciones de Argentina y Venezuela estallaron. Entonces, Maduro inició una operación de acoso constante contra la representación nacional en Caracas. El regimen ha quebrado todas las normas internacionales, y esto explica la acusación de Werthein ante el foro regional.

