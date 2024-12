El sincericidio de un intendente kirchnerista: Milei ganó "porque somos un mamarracho"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los referentes más cercanos al gobernador Axel Kicillof, afirmó esta mañana que "hay quilombo dentro de nuestro espacio político”, tras la reunión de ayer del PJ en Moreno, y reconoció que “cuando la gente votó a Javier Milei lo hizo porque nosotros somos un mamarracho”.

Secco, quien además es presidente nacional del Frente Grande -uno de los partidos que integra Unión por la Patria-, dijo además que dentro de los aspirantes del peronismo de cara a 2027 “el único que puede competir para las presidenciales es Axel Kicillof. Todos los demás tienen techo".

En declaraciones al programa “Hermosa mañana” de Radio Splendid, Secco cuestionó la imposibilidad de reelección de los intendentes y otros cargos a nivel bonaerense, y puntualmente criticó a Sergio Massa por ser uno de los que impulsó esa medida.

“La realidad es que hay 80 intendentes en la provincia de Buenos aires que quieren ser reelectos y Massa no quiere, pero sí quiere el apoyo de los intendentes”, ironizó Secco, quien lleva seis mandatos consecutivos al frente del municipio de Ensenada, vecino a La Plata.

“¿Cómo le dice Massa a 80 intendentes que no pueden ser reelectos? Lo dice para quedar bien con un electorado”, subrayó.

Asimismo, explicó que por eso “hay quilombo dentro de nuestro espacio político. No es la reelección de los intendentes, es la de los senadores, de los diputados, de los concejales, de los consejeros escolares, de la mitad de la política”, y sin mencionar a Massa dijo: “El quilombo que armás por hacerte el caprichoso es terrible y no tenés argumentos”.

Secco recalcó que “la gente no es tarada, la gente sabe votar”, y señaló que “cuando la gente votó a Milei no tuvo otra opción, porque nosotros fuimos un mamarracho, esto es lo que pasa, y no lo quieren decir con claridad, yo sí lo digo, tengo diferencias y las digo”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas