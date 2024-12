Robo millonario a Camioneros: se llevaron dos cajas fuertes de una delegación

Un insólito robo se dio en la sede de la delegación de General Rodríguez del gremio de Camioneros: este domingo a la noche ingresaron desconocidos y se llevaron dos cajas fuertes -una tradicional y una de menor envergadura, adulterada en el trámite- y su contenido. Allí se generó un debate sobre el monto del desfalco.

Es que un parte policial, así como la fiscalía que interviene en el caso, consignó que el robo al gremio de Pablo Moyano implicaba unos 20 millones de pesos y otros 15 mil dólares, que fueron sustraídos con las cajas de seguridad entera.

Pero este lunes, Pablo Osuna, secretario general de la seccional de Luján, de la que depende la delegación gremial asaltada, salió con insistencia a relativizar las cifras, al sostener que les sustrajeron "entre 8 o 9 millones de pesos" y que los números que trascendieron serían el valor de equipos electrónicos y cámaras que les robaron al equipo que maneja el canal de YouTube gremial.



La denuncia fue radicada ante la Departamental de Investigaciones local por Ruth Selene Osuna, de 27 años, quien se desempeña como secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de Género de la seccional Luján. Osuna lleva el mismo apellido que el secretario general del Sindicato de Camiones de Luján, Pablo Osuna.

Y también del secretario general adjunto de seccional, Blas Alem Daniel Osuna, a su vez, secretario de la Juventud Camioneros de la Provincia de Buenos Aires.

Según se desprende del parte policial, la joven denunció que desconocidos habrían ingresado al sindicato cortando el suministro eléctrico de donde se llevaron una caja fuerte que contenía un monto de $ 20.000.000, un libro de actas y otra caja de seguridad, más pequeña, la cual contenía 15.000 dólares.

Las mismas cifras manejaba la fiscalía interviniente, según pudo saber Clarín.

Sin embargo, de acuerdo a lo relatado por Pablo Osuna a Todo Noticias, el hecho tuvo ribetes extraños. Antes del ingreso al predio, alguien -el viernes anterior- fue detectado cortando la luz. Las alarmas no funcionaron y se denunció que no había nada roto.

Pero el sindicalista Osuna le dijo a TN que forzaron una puerta y que los dólares que se llevaron en una caja fuerte eran de una empleada que guardaba allí sus ahorros personales -una cifra menor a la consignada ante la fiscalía interviniente-.

"Teníamos dinero de la obra social que teníamos que empezar a darle los reintegros a los afiliados de los remedios que se van pagando y los compañeros hacemos los reintegros", explicó el sindicalista, al tiempo que reconoció que la cifra robada fue "importante", pero "no ese monto" que se consignó en la denuncia.

"(Se robaron) entre 8 y 9 millones de pesos, no más de esos", detalló. Osuna reconoció que también se llevaron dólares, pero evitó dar el monto exacto y dijo que no pertenecía a Camioneros. "Había una suma en dólares de una empleada que guarda su plata porque no la quería llevar y la dejaba en un lugar seguro como el gremio", comentó sin brindar más detalles.

Un corte de luz a la sede de Camioneros, otro robo a la UOM y alarmas que no sonaron

Osuna dijo que están muy intrigados por el robo y brindó precisiones de cómo habría sido el robo. "El viernes pasado, se ve en las imágenes, pasan tres chicos jóvenes, cortan la luz, las alarmas no funcionaron, estábamos con un problema con la compañía de alarmas", comentó el gremialista.

De acuerdo al relato del titular de Camioneros Luján el viernes los supuestos ladrones realizaron el corte de luz, pero el robo recién se llevó a cabo en la noche de este domingo entre las 21 y las 22.30. "Estuvieron una hora y pico por lo que pudimos ver con las cámaras de los vecinos", dijo.

"Hay un auto filmado con cuatro personas llevándose las cosas", relató en tanto afirmó que ingresaron por la puerta principal del local violentando la cerradura.

Además de las cajas fuertes, y juguetes y alimentos que se almacenan en una casa lindera, el gremialista denunció el robo de cámaras fotográficas y de video. Y planteó la posibilidad de que la confusión con los montos de dinero denunciados como robados incluyan el valor del material audiovisual.



"Lo raro es que asalten a un gremio que lo único que hacen es defender trabajadores y hacer cosas por los compañeros", sostuvo Osuna mientras insistía en no hacer foco en las cifras abultadas del robo, tal vez por la inseguridad o por las explicaciones que deberían darse por ese dinero en una sede sindical.

Finalmente, el líder camionero aportó un dato: que en la última semana también fue robada la sede de la UOM de la seccional Luján. Y sospechaban de la misma banda.

