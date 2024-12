En medio paro por tiempo indeterminado de productores en reclamo del aumento en el porcentaje que perciben por kilo de hoja verde, se conformó el nuevo directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Se trata de un organismo que cuenta con autarquía financiera y operativa. Por esto mismo, el Gobierno fue notificado de la nueva conformación del gabinete del instituto y la resolución fue publicada en el Boletín Oficial esta madrugada.

Tal como establece la normativa, en representación del sector industrial, fueron declarados miembros titulares del directorio, Gustavo Barreiro y Gerardo Daniel López, mientras que como suplentes, fueron designados Manuel Caset y Rubén Orlando Henrikson, respectivamente.

Por otro lado, como parte del sector productivo, los integrantes titulares serán María Soledad Fracalossi, Antonio Airton Rodríguez Franca y Jorge Emilio Eugenio Haddad. Sus suplentes serán Ramón Aníbal Rodríguez, Ricardo Rubén Kalitko y Kevin Helmut Knot.

A su vez, como representantes del sector cooperativista nombraron como titulares a Gerardo Ramón Vallejos y Elian Roberto Genski. Por su parte, Carlos Luis Czajkowski y Orlando Darío Mariano Bien serán sus suplentes.

La designación de autoridades se da en un marco de extrema tensión en el sector de la yerba mate, debido a que más de 13 mil productores iniciaron un paro por tiempo indeterminado. El principal reclamo detrás de la medida de fuerza es el porcentaje que reciben tras la cosecha. Esta situación motivó a los representantes del sector a realizar manifestaciones en diferentes localidades de la provincia de Misiones e, incluso, llevaron su reclamo hasta Plaza de Mayo.

Al respecto, Marcelo Hacklander, ex miembro del directorio del INYM, explicó la semana pasada en una conversación con Radio Splendid que los trabajadores reciben 180 pesos por kilo de hoja verde, cuando los paquetes de yerba se venden en las góndolas por un valor mucho más elevado. “No bajan de 4 mil a 5 mil pesos”, precisó.

De esta manera, especificó que “el cálculo que se hace, estimativamente, es que el 10% de ese paquete puesto en la góndola es el valor de la materia prima” y agregó: “O sea que tendríamos que estar entre 400 y 500 pesos”.

En otro diálogo con Radio Urbana, Hacklander continuó con su análisis y planteó que el dinero que queda en manos de los yerbateros no alcanza para cubrir los costos de producción.

“Empezamos en enero con un valor alrededor de 2 mil pesos el paquete y hoy supera los 4500 o 5 mil pesos, y eso no se vio reflejado ni un poco en nuestros ingresos como productores. Terminamos septiembre con un valor de 180 pesos por kilo de hoja verde y ahora, a principio de diciembre, comenzamos la cosecha de nuevo, porque hay dos meses que se hace de descanso de la planta, octubre y noviembre y diciembre, y comenzamos de vuelta. Ahora no tenemos ni precio ni plazo para el pago de esa yerba que se pueda llegar a entregar a los secaderos. Entonces, se tomó la decisión entre los productores de no levantar la cosecha, parar por tiempo indeterminado hasta que esto mejore, porque no vale la pena seguir produciendo algo que ni siquiera cubre los costos productivos hoy”, relató.

En este contexto, los yerbateros exigen un mínimo de $390 por kilo de hoja verde y la medida puede mantenerse en pie hasta marzo de 2025. De igual forma, Hacklander garantizó el abastecimiento de yerba mate. “Hay stock para un año y medio para abastecer a la Argentina”, señaló y sostuvo: “No hay excusa para que falta yerba”.

Según indicó a La Voz del Interior Jorge Skripczuk, productor de yerba mate que participó en la protesta realizada en Aristóbulo del Valle, “en las convocatorias que la participación de productores y tareferos es, prácticamente, nula”. Skripczuk detalló que, en la reunión más reciente, solo “seis de los 30″ participantes fueron productores locales.

