Motosierra a pacientes oncológicos: denuncian que Nación no envía medicamentos ni insumos

El desabastecimiento de medicamentos oncológicos en Argentina ha alcanzado niveles críticos, con retrasos que llegan a los cuatro meses en la entrega de medicinas de alto costo esenciales para los tratamientos. Ana María Camejo, paciente y activista salteña, denunció por Aries que "hay personas que solo pudieron recibir quimioterapia cuatro veces en el año porque la Nación no envió los medicamentos. Es gravísimo. Las células no esperan, su comportamiento no lo determinamos nosotros ni los médicos”.

Camejo destacó que Salta, a diferencia de otras provincias, está mejor asistida gracias al apoyo del ministro de Salud, Federico Mangione y del gobernador Gustavo Sáenz, pero subrayó que el problema es nacional: “Estoy en una organización de cáncer a nivel país y puedo asegurar que hay desabastecimiento en toda la Argentina. Faltan insumos hospitalarios y los medicamentos de alto costo que compra Nación directamente no están llegando”.

La activista también alertó sobre el impacto psicológico que esta situación tiene en las pacientes. “Afecta muchísimo nuestra salud mental. Vivimos con miedo porque no sabemos qué está pasando en nuestro cuerpo sin los medicamentos necesarios. Es un abandono total”, lamentó.