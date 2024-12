En el marco del aniversario 125º del FC Barcelona, el astro argentino Lionel Messi concedió una entrevista con Mundo Deportivo en la que compartió su visión sobre los momentos y figuras más destacados de la historia de la institución azulgrana. El actual futbolista del Inter Miami, quien pasó 21 años vinculado al equipo desde su llegada a La Masia hasta su salida en 2021, repasó los hitos más importantes y reveló su deseo para el futuro de la institución.

Al ser consultado sobre lo primero que se le viene a la mente al reflexionar sobre los 125 años del club, Messi respondió: “Muchísimos recuerdos lindos de todo el tiempo que pasé en el mejor club del mundo”. Su conexión con el Barcelona va más allá de los títulos y los goles, marcando una etapa inolvidable tanto para él como para los aficionados.

La Pulga destacó varios hitos, tanto previos a su llegada como vividos en primera persona. “Momentos que no viví, pero que sé que fueron muy importantes, como la fundación del club por parte de Gamper o la construcción del Camp Nou”, afirmó. También mencionó la era de Johan Cruyff como jugador y técnico, la primera Copa de Europa en 1992 y, ya dentro de su etapa, la influencia de Pep Guardiola, Ronaldinho y el triplete conquistado bajo la dirección de Luis Enrique en 2015.

Sobre los personajes más relevantes de la historia blaugrana, el capitán de la selección argentina fue cauteloso para no omitir nombres, pero mencionó a varias leyendas. “Este es un club que siempre se destacó por tener a los mejores jugadores y técnicos del mundo”, comentó antes de citar a Johan Cruyff, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Ronaldinho, Diego Maradona, Koeman, uis Suárez, Hristo Stoichkov y Frank Rijkaard, entre otros. También recordó a figuras históricas como Ladislao Kubala, César Rodríguez y los integrantes de la mítica delantera que Serrat inmortalizó en su canción: Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón.

El campeón del mundo en Qatar 2022 subrayó el impacto de Pep Guardiola y Ronaldinho en su carrera: “Pep me marcó mucho como técnico, logramos cosas que nunca habríamos imaginado. Y Ronnie, por la manera en la que me recibió y me ayudó en mis primeros momentos en el primer equipo”. También mencionó a compañeros cercanos como Iniesta, Xavi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, así como a Tito Vilanova, a quien dedicó una mención especial.

El rosarino aportó a las vitrinas del Barcelona un total de 34 trofeos: 10 Ligas de España, siete Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.

De cara al futuro, Messi expresó un deseo claro: “Ojalá que el club pueda volver a ser lo que siempre fue. Además de un referente mundial, que esté siempre peleando por ganar títulos hasta el final de cada temporada”. El astro también envió un mensaje directo a la afición culé: “Que los extraño muchísimo, que ojalá nos podamos ver pronto otra vez y que se sientan orgullosos de ser parte del mejor club del mundo”.

Tras su salida del Barcelona, Lio pasó dos temporadas en Paris Saint Germain y luego recaló en Inter Miami, levantó una Leagues Cup, conquistó la MLS Supporter’s Shield y logró clasificar a las Garzas al Mundial de Clubes 2025.

