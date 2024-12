Ritondo aseguró que "quedamos pedaleando en el aire" luego de la sesión frustrada por Ficha Limpia

El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, manifestó en las últimas horas su malestar con La Libertad Avanza por la frustrada sesión en diputados para tratar la ley de Ficha Limpia. “Lo que más duele es que nos quedamos pedaleando en el aire”, sostuvo.

“Si a nosotros la semana anterior nos decían que el Gobierno, por estrategia, no lo quiere acompañar, uno puede decir si tienen o no razón, pero no hubiéramos llegado a una sesión teniendo la expectativa que sea una sesión de minoría. Lo que más duele de esto, además que no haya salido la ley, es que nos quedamos pedaleando en el aire”, planteó el legislador ayer, durante una jornada para analizar “los desafíos de la transparencia electoral: Boleta Única y Ficha Limpia”, junto a Silvia Lospennato y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, entre otros dirigentes del PRO.

En otro pasaje de su exposición, Ritondo enumeró algunos temas impulsados por el gobierno libertario que el PRO acompañó. “A pesar de algunas cosas que no nos gustaban tanto”, admitió, y agregó: “Y no es que tuvimos beneficios para nuestros gobernadores ni para nuestros intendentes, sino que, hicimos lo que creemos y seguimos haciendo lo que creemos que está bien”.

En este punto, destacó como “desafío” para la etapa que viene “no perder la identidad” de “ser PRO”. “Significa seguir siendo amarillo, no perder esa identidad que nos costó construir cuando éramos los únicos que peleábamos contra el kirchnerismo”, sostuvo.

A su vez, planteó cómo será la relación entre el PRO y los libertarios, en un contexto de tensión política y de malestar que el propio Mauricio Macri reveló cuando cuestionó al gobierno nacional por no acompañar el proyecto de Ficha Limpia impulsado por Lospennato.

“Lo correcto lo vamos a apoyar, sin especular, sin extorsionar, sin pedir; creemos que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal”, señaló Ritondo, pero advirtió: “Si vas a votar algo con el kirchnerismo vamos a tener muchas dudas, porque creemos que es algo que no está bien”.

Con información de Infobae