Buscan nivelar la formación de estudiantes del interior para el ingreso a medicina

Este lunes, se firmaron convenios de colaboración entre los ministerios de Economía, Educación y UPATECO, a fin de acercar al interior el dictado de clases para el curso de ingreso la carrera de medicina para "igualar oportunidades".

“Va a ser, por ahora, un programa piloto en Cafayate, Oran, Tartagal y Embarcación. Lo que pretendemos es formarlos, nivelarlos a los chicos que están en el quinto año de la escuela secundaria, a todos aquellos que quieran ingresar a la carrera, para que el momento de iniciar, estas cuatro materias estén en igualdad de oportunidades con los chicos de capital”, expresó por Aries, el diputado por Cafayate, Patricio Peñalba.

El legislador recordó que la iniciativa comenzó en 2022 con el proyecto de ley de becas para estudiantes de medicina, del interior señalando que la iniciativa es “levantar la vara”.

“Nueve de cada Diez chicos que estudian medicina son de capital o de alrededores, entonces necesitábamos aumentar la cantidad de chicos del interior, por eso creamos esta ley. El segundo dato que nos llamó muchísimo la atención es que, no es que los chicos del interior no se anotan en la carrera, lo que está sucediendo es que cuando empiezan a cursar, hay cuatro materias iniciales que son una especie de filtro y no lograban aprobarlas”, explicó.

A su vez, Peñalba destacó que se busca subsanar la falta de profesionales en el interior entendiendo que “es un combo llevar a un médico al interior, entonces nada mejor que un médico del interior, para volver a su lugar de origen”.

“Los profesionales, quedan en capital, y es muy difícil llevarlos al interior. Hay tres condiciones para poder llevar a los médicos al interior, y una muy importante en la parte económica, y después tenemos la parte personal, el médico que va al interior piensa dónde van a estudiar los hijos, si van a poder hacer deporte, si su mujer puede trabajar o no puede trabajar”, completó.