“Aunque llore, les prometo que me voy feliz”: Del Potro colgó la raqueta

El estadio Mary Terán de Weiss lagrimeó este domingo. No era un partido más, la presencia de Novak Djokovic así lo demostraba. Era la despedida de un ídolo, el adiós de Juan Martín Del Potro del tenis profesional. Las 15.000 almas que colmaron las gradas del Parque Roca fueron testigos de un encuentro cargado de emociones, en el que el resultado quedó en segundo plano. Lo importante era celebrar la trayectoria de un jugador que supo ganarse el corazón de los argentinos con su garra, su talento y su humildad.

Figuras del deporte como Gabriela Sabatini y Gisela Dulko se sumaron a la fiesta, para jugar un partido de dobles junto a Delpo y Nole durante la exhibición. El ambiente era de pura celebración, con un público que no paraba de ovacionar a Delpo en cada punto.

Tras el partido, las palabras del serbio y un video que contenía saludos de sus grandes rivales y amigos en el circuito, el mejor tenista del país desde Guillermo Vilas hasta la fecha habló ante el estadio repleto, o al menos lo intentó mientras la emoción se lo permitió. “Ay Dios, qué difícil”, sostuvo apenas tomó el micrófono y segundos después de que se reprodujeran las imágenes que lo conmovieron, con saludos de la talla de Emanuel Ginóbili, Lionel Scaloni, Roger Federer, Rafael Nadal, Martín Palermo y Carlos Alcaraz, entre otros.

“En primer lugar, quiero hacer un párrafo aparte para Novak. Esta locura comenzó en marzo en el Miami Open, fuimos a cenar juntos, y le pregunté si cabía la posibilidad de venir a la Argentina a compartir juntos mi despedida. Este año él tenía un desafío muy grande, los JJOO -se quedó con la medalla de oro-, pero sin dudarlo me dijo que sí, que quería estar conmigo y con ustedes. Esto fue posible gracias a su generosidad, que tiene todos los títulos del deporte, pero con esto tiene el más difícil de conseguir, que es el amor de la gente”, fue lo primero que dijo el ídolo nacional.

Y siguió: “En segundo lugar, quiero que sepan que no estoy triste. Esta noche es súper especial para mí. Que el punto final de mi carrera sea con una raqueta en la mano, con Nole y con ustedes, todos hicimos un esfuerzo muy grande. Así que de corazón les agradezco. Me han acompañado a lo largo de toda mi carrera en cualquier lugar del mundo y a cualquier horario, eso es un plus para nosotros. Sobre todo cuando se juega contra tipos como Nole. Les agradezco de corazón”.

En el último tramo de su alocución que era interrumpida a cada minuto por una ovación multitudinaria, se dedicó a repasar lo importante que fue su entorno y su equipo a lo largo de su carrera. “Hay parte de mi equipo que me acompañó, otros que me acompañaron también fueron súper importantes. Y todo el cuerpo técnico que me acompañó hasta este último día, les agradezco de corazón. También con Nole a la cabeza y a todas las leyendas que me dejaron saludos, para mi es un lujo que se acuerden de mi y digan cosas tan lindas. Les agradezco a todos. Especialmente a vos Nole, por nuestros partidos en Río en el US Open. Así que muchas gracias a mis ex colegas”.

“Para terminar le voy a hablar a mi familia, a mis amigos, a mi gente que me acompañó desde muy chiquito hasta hoy. Siempre estuvieron al lado mío. Fueron ellos los que me inculcaron estos valores y soy lo que soy gracias a ellos. Por último, sepan que no estoy nada triste, termino mi carrera, aunque llore, les prometo que me voy feliz y muchísimas gracias por todos estos años y hasta pronto, adiós”, concluyó.

La carrera de Juan Martín del Potro es una historia de superación y resiliencia. Desde su irrupción en el circuito, con su potente derecha y su carisma, el tandilense cosechó triunfos memorables: el US Open 2009, la Copa Davis 2016, las medallas olímpicas en Londres 2012 (bronce) y Río 2016 (plata). Pero también estuvo marcada por las lesiones, esos obstáculos que pusieron a prueba su fortaleza una y otra vez. En los últimos años, las operaciones en su rodilla derecha lo mantuvieron alejado de las canchas. Fueron tiempos de incertidumbre, de lucha contra el dolor y la frustración.

Este domingo por la tarde en Buenos Aires, frente a su gente, el tandilense volvió a sentir la adrenalina de la competencia. Se lo vio disfrutar cada punto, cada peloteo, cada interacción con el público. Hubo momentos de lucidez, donde su característica derecha volvió a rugir. Y hubo también momentos de emoción contenida, lágrimas que afloraron en sus ojos al recordar todo lo vivido.

