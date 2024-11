Duro comunicado de Pro tras la ayuda oficialista para bloquear ficha limpia

Horas después de que el presidente Javier Milei se comprometiera a impulsar un nuevo proyecto de “ficha limpia”, Pro, el partido que lidera Mauricio Macri, volvió a cuestionar el faltazo de los ocho libertarios en la frustrada sesión de ayer en la Cámara de Diputados en la que se pretendía dar media sanción a la iniciativa que, si el Senado la convirtiese en ley, complicaría las posibilidades de Cristina Kirchner -y cualquier otra persona condenada en segunda instancia por corrupción- de postularse como candidata en las próximas elecciones legislativas.

La fuerza conducida por Macri, principal aliado parlamentario de La Libertad Avanza, ratificó su rechazo a la actitud que adoptó el oficialismo en la fallida sesión de ayer. Expresaron que se “dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros”. Además, por primera vez, el Pro apuntó contra la Casa Rosada sin eufemismos. “Mientras los Diputados del Pro cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado. Tenemos una enorme responsabilidad institucional que honraremos. No vamos a callar cuando se juega a favor de los corruptos”, remarcó el partido de Macri.

En medio de denuncias de un pacto entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA), fracasó ayer otra vez el intento de Pro de abrir el recinto de la Cámara de Diputados para discutir el proyecto de ficha limpia. Hubo 116 legisladores sentados en sus bancas, 13 menos que los 129 necesarios para abrir el debate en mayoría.

La cruzada del macrismo fue obturada, al igual que la semana pasada, por el faltazo completo del kirchnerismo. En esta oportunidad, a su vez, hubo ocho legisladores del oficialismo que se habían comprometido a sentarse en sus bancas y faltaron. Por ese motivo, hubo fuertes acusaciones sobre un supuesto acuerdo entre el peronismo y los libertarios.

“Creemos y estamos convencidos de que un país diferente se hace tomando grandes decisiones que conlleven cambios en serio que la sociedad viene demandando hace muchos años. Eso es Ficha Limpia y es, junto a millones de argentinos, una pelea que compartimos”, concluyó el Pro en su pronunciamiento.

Ayer, Macri publicó un mensaje en la red social “X” en el que criticó la falta de quorum con un tiro por elevación al Gobierno. “¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”, resaltó.

En el bloque del macrismo hubo tres ausencias. Aníbal Tortoriello, quien se encuentra bajo tratamiento médico, José Núñez y Gabriel Chumpitaz. Núñez ya había faltado a la sesión de la semana pasada en la que Pro -en conjunto con la UCR, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica- intentó sin éxito sentar a los 129 diputados necesarios para iniciar el debate. Ese día Núñez adujo que se había demorado por un embotellamiento de tránsito. Ayer, el diputado no atendió las llamadas de sus pares para explicar los motivos de su ausencia. Chumpitaz, cuyo mandato finaliza en 2025, tampoco justificó las razones de su faltazo. En el macrismo sospechan que Patricia Bullrich y el asesor presidencial Santiago Caputo operaron para bajar a los dos diputados de la sesión.

En el seno de la bancada de Ritondo le recriminan a Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y las autoridades de la bancada de LLA que no les hayan avisado con antelación que iban a sufrir ocho bajas. Si lo hubieran sabido, plantean, el Pro habría levantado el pedido de sesión para evitar una nueva derrota en el recinto.

El chat de Milei a Lospennato

Hoy, la diputada de Pro, Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras del proyecto de ficha limpia, que había sido consensuado con la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza, confirmó que anoche chateó con Milei, quien le aseguró que él estaba dispuesto a impulsar el proyecto. “Me dijo que quería trabajar junto a un proyecto de Ficha Limpia, que él apoyaba la iniciativa, algo que ya sabíamos porque lo expresó en marzo [en la apertura de sesiones ordinarias]. Mencionó un tema técnico sobre los gobernadores y las justicias provinciales. Veremos de qué se trata”, detalló Lospennato en declaraciones radicales.

Si bien ratificó que se siente “desilusionada”, la diputada macrista remarcó que espera que ahora el Gobierno active reuniones para detallar qué cambios pretende implementar en la iniciativa. “Yo creo en la palabra del Presidente, a riesgo de sentirme burlada, por eso voy a esperar a la reunión de la mesa técnica”, sostuvo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que haya existido un acuerdo con el kirchnerismo para frenar el proyecto (pese a las ausencias de libertarios en la sesión). Fue Francos quien reveló que el presidente Javier Milei se había comunicado con Lospennato para asegurarle que él va a mandar otro en un sentido similar. En pleno revuelo por la decisión de LLA de colaborar con el bloqueo de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que Milei convocó al abogado Alejandro Fargosi para que lo asesore con el nuevo proyecto de ficha limpia. En Pro le recordaron al Presidente que los diputados Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar firmaron el dictamen que iba a tratarse ayer en el recinto después de cinco reuniones en comisión de la Cámara baja, donde se debatió la iniciativa.

Lospenatto dijo que había escuchado a Francos y no entendía su alusión a que querían que quedara claro que no es una medida proscriptiva de Cristina Kirchner. “Se le aplica a todo el mundo”, advirtió. “Que quede claro que no es un proyecto proscriptivo de nadie, pero que es indispensable para la democracia argentina. No podemos seguir tolerando a corruptos, impunes que vayan a buscar fueros en el Congreso”, añadió.

Respecto del diálogo con el jefe del Estado, la legisladora evitó dar precisiones. “Fue un chat, nada más. Yo voy a confirmar lo que dejó trascender el propio Presidente. Es lo suficientemente importante. Me dijo que apoyaba el proyecto de ficha limpia y quería que trabajáramos en un proyecto juntos”, relató Lospenatto.

La diputada dijo que no le hizo “ningún reproche de por qué no dieron quórum”. Y afirmó: “No correspondía hacerlo ahí. Es una conversación que tengo que tener con los diputados de la Libertad Avanza”. Hasta hoy, Lospenatto no había recibido un llamado de un referente libertario para explicarle los motivos de los faltazos.

Lospennato negó que sea un proyecto con nombre y apellido. “No es un proyecto proscriptivo, no podemos caer en el engaño del kirchnerismo de que es un proyecto para proscribir a Cristina, porque no lo es. Está presentado desde 2016 y se despachó en septiembre, antes de que hubiera una confirmación de condena, que sucedió como podría no haber sucedido nunca… No tiene nada que ver con proscribir”.

“No nos compremos el verso kirchnerista de que este es un proyecto proscriptivo de Cristina. Si no quieren tener problemas con sus candidatos, que no ponga candidatos con condenas confirmadas por corrupción”, afirmó Lospennato.

En medio del escándalo por el fracaso de la sesión en Diputados, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, jefe de la bancada de Pro, encabezaron el lanzamiento de la Fundación Pensar, el think tank del macrismo, en la provincia de Buenos Aires.

El se realizó en la localidad de Zárate, donde se reunieron intendentes, legisladores, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia. Discutieron temas como “educación, seguridad, infraestructura y desarrollo económico”.

“Pensar Buenos Aires es una herramienta que está abierta para todos los que tengan ideas y quieran aportarlas”, sostuvo Vidal, exgobernadora bonaerense y titular de la fundación a nivel nacional.

