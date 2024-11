Este jueves 28 de diciembre se inaugurará la Expo Arte de Tapas "Siguen girando" con actividades destacadas como música en vivo, charlas temáticas, la experiencia de "pinchar" el vinilo y una feria de venta y canje, que se extenderán hasta el 7 de diciembre, con entrada libre y gratuita en Casa de la Cultura.

“Les gusta a mucha gente pero coleccionistas hay pocos y obviamente cada vez más complicado por los precios, por un montón de cosas. Y salió la idea de que estaría bueno hacer una muestra de tapas, el arte de tapas, que no es lo mismo que un CD, hay tapas que son muy grandes, se despliegan y está bueno mostrarlas”, expresó en ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el coleccionista y organizador, Luis Román.

La exposición no contará con los discos de vilo, se exhibirán alrededor de 300 tapas. “Hemos elegido algunas repetidas a propósito para que estén de los dos lados. Está el caso de Artaud de Spinetta, que tiene una forma rarísima, como estrella; hay de Argentina y cosas de afuera también, pero 100% rock; algunas icónicas como “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd, hay cosas de Génesis, hay cosas de Kiss”, adelantó.

La inauguración será este jueves 28 de noviembre a las 19 horas. El sábado se realizará una feria de vinilos, una charla a cargo del “Negro” Ramírez; y el 7 de diciembre, para el cierre, se liberará una feria de venta y canje para coleccionistas.

“Va a haber DJ para que los chicos vean cómo funciona, te voy a poner un disco y por qué suena, el laburo de la purga qué hay que hacer. Es mucho más artesanal que algo digital, buscamos es que sea todo 100% análogo”, destacó.