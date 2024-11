En la ronda de preguntas en la sesión informativa del Senado de este miércoles, se cuestionó sobre la compra de vacunas contra el dengue y su distribución, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, afirmó que Nación “ha comprado una cantidad para poder contemplar las demandas”.

“La realidad es que, primero, no es que la Argentina no quiera tener vacunas, sino que no se producen en la cantidad suficiente para proveer la demanda”, señaló precisando que el laboratorio Takeda, no tiene una producción ilimitada de vacunas.

También señaló que “no está comprobado que la vacuna sea realmente efectiva” por lo que indicó que se acordó con gobernadores “ver cómo hacer para establecer las zonas de riesgo y el espectro que conviene vacunar”.

Más adelante el Senador por Salta, Sergio Leavy retomó el tema y cuestionó la falta de fondos para Control de Vectores, la arista nacional en las provincias, para la lucha contra la prevención y erradicación del dengue.

“Toda esta crisis que estamos teniendo es porque su gobierno no mandó ningún fondo, ni autorizó para que las cuadrillas trabajen en este verano. Hubo intendentes del sur de Salta, de Metán, de Rosario de la Frontera, que le ofrecían a Control de Vectores, que vengan a trabajar, le pagaban los viáticos, combustible, le querían dar el alimento, el hospedaje, pidieron permiso y no se lo dieron”, expresó.

Leavy también destacó la importancia del trabajo conjunto entre nación, provincias y municipios. “Es la forma de combatir el dengue no comprando algunas vacunas, que no le va a dar solución, porque son muy caras, no están aseguradas que tengan solución, y yo diría que tendrían que darle un poco de impulso al Control de Vectores que los tienen muy abandonados, totalmente desfinanciados, con vehículos que no están en condiciones”, insistió.