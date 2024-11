En un gesto político en medio de la tensión con Javier Milei de los últimos días, Victoria Villarruel decidió mantener inactivo el Senado para evitar que el kirchnerismo avance con el tratamiento del rechazo del DNU que habilitó al Ministerio de Economía a renegociar la deuda pública. Como había anticipado Infobae, finalmente la vicepresidente decidió no convocar a la comisión de Labor Parlamentaria, por lo que este jueves -el último del período ordinario- no habrá sesión.

Con esta decisión, la presentación del informe de gestión que hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el pleno de la Cámara alta, fue el último encuentro del año, ya que a partir del 1 de diciembre sólo se podrá convocar a deliberar al cuerpo a pedido del Poder Ejecutivo Nacional y únicamente para tratar los temas que la Casa Rosada proponga. Ayer se confirmó que el Gobierno tiene previsto llamar a extraordinarias, pero todavía no está claro qué proyectos se llevarán al Congreso.

En el entorno de la vicepresidente admitieron que la decisión fue dar por terminado el período ordinario de sesiones, sin convocar a Labor Parlamentaria, donde por impulso del kirchnerismo se podía proponer llevar al recinto el DNU u otro tema de alto riesgo para el gobierno nacional. Con 33 votos, el bloque de Unión por la Patria está a apenas cuatro de lograr la mayoría, como lo demostró cuando en marzo rechazó el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, o en septiembre, cuando hizo lo mismo con la asignación de fondos reservados para la SIDE.

La decisión, de acuerdo con la información que trascendió en los pasillos del Senado, es no tener sorpresas antes de fin de año. “Ante la mínima posibilidad de que el kirchnerismo pueda conseguir los votos para rechazar otro DNU, se resolvió que no haya Labor ni sesión”, explicaron fuentes parlamentarias.

Como reveló Infobae, en el Senado hubo negociaciones entre los sectores dialoguistas y La Libertad Avanza para tratar temas “pacíficos” en la última sesión ordinaria del año, finalmente, y ante la insistencia de Unión por la Patria de poner a debate el proyecto para rechazar el DNU de la deuda, se resolvió dar por terminada la actividad con la presentación que desde las 10 de la mañana está haciendo el jefe de Gabinete.

“En un momento de calma financiera, con los activos argentinos subiendo, el dólar estable y los bonos mejorando, si el kirchnerismo llevaba el recinto ese decreto y lograba que se apruebe el rechazo íbamos a tener un dolor de cabeza”, confiaron las mismas fuentes del arco oficialista.

La decisión de mantener “cerrado” el Senado corona una semana distensión tanto desde los sectores más duros de los libertarios, que cedieron las embestidas contra Villarruel, después que Javier Milei expusiera de manera pública las diferencias con la vicepresidente: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, afirmó el mandatario. Esas palabras generaron un enorme impacto político.

Si bien a principios de esta semana había trascendido que Villarruel iba a “aclarar” su mirada sobre estos temas, durante los últimos días primó el bajo perfil. “Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así. Es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa”, afirmó en redes sociales la vicepresidente ante un comentario de una usuaria que se refirió a la palabra “Bichacruel” que usa la diputada Lilia Lemoine para referirse a la titular del Senado.

