El insólito regalo que recibió Susana Giménez: "Moría por tener uno"

Susana Giménez es una de las figuras más destacadas y reconocidas de la farándula argentina y la región. La fama y su popularidad hicieron que sea dueña de una enorme fortuna pero evidentemente nunca está demás recibir un novedoso y sorpresivo regalo.

Esta vez no fue la excepción y mediante las redes sociales la diva compartió el obsequio que recibió sorpresivamente. Se trata de un carry on motorizado. Es decir, la típica valija pequeña para abordar ante algún viaje de cabotaje pero con la particularidad que se convierte en una especie de moto pequeña.

A través de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene alrededor de 3.400.000 millones de seguidores, mostró su felicidad montada del presente recibido. "Esto es lo máximo, es el mejor regalo que me pudieron hacer", dijo a los gritos. "Yo quería ir a China a comprarlo y resulta que está acá", agregó asombrada.



"Es increíble, te juro. No, no puedo creer", comentó mientras daba una vuelta en las oficinas de Telefe para sorpresa de quienes se encontraban en el lugar. La publicación rápidamente generó repercusión y generó la reacción de sus fanáticos quienes no tardaron en manifestarse al respecto.