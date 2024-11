Camila Bordonaba confirmó que formará parte de la gira "Erreway, Juntos Otra Vez" junto a sus excompañeros Felipe Colombo y Benjamín Rojas . La noticia fue un bombazo para los fanáticos de la banda, quienes, desde su última aparición en 2003, no habían vuelto a verlos en un escenario juntos.

A lo largo de los años, Bordonaba se mantuvo alejada de los medios y de la exposición pública, optando por una vida más tranquila en la Patagonia, donde se dedicó al arte y la cultura local. Sin embargo, el anuncio de su regreso a los escenarios causó un gran revuelo, sobre todo porque la actriz había desaparecido de las redes sociales y de la atención mediática.

Camila, sin perfiles oficiales en Instagram ni Facebook, se había mantenido lejos del foco público, dedicándose a proyectos culturales en espacios como Mamanitas Acampe Cultural en El Bolsón.

El trío de Erreway se prepara para una gira mundial en 2025, que recorrerá diversas ciudades de Latinoamérica y Europa. Las primeras fechas confirmadas incluyen Quito (24 de abril), Guayaquil (26 de abril), Lima (3 de mayo), y ciudades europeas como Nápoles, Madrid y Barcelona en junio.

El video de anuncio del regreso muestra un divertido reencuentro entre los tres exintegrantes de la banda, quienes simulan llegar a la casa de Camila, solo para recibir un portazo por respuesta. Sin embargo, pronto la actriz se aparece para confirmar su participación en la gira, dejando claro su emoción por este regreso tan esperado.

"Estamos felices de anunciar este reencuentro. Con muchas ganas de volver a vernos y disfrutar de un show increíble", compartieron Colombo y Rojas en sus redes, mientras que la creadora del grupo, Cris Morena, también expresó su emoción: "Nos toca caminar!! Juntos otra vez son pura magia. Los amoo", escribió.

El regreso de Camila a los escenarios no solo será un reencuentro de Erreway en vivo, sino también una celebración para una generación que vivió el furor de Rebelde Way y sus canciones, que aún siguen siendo recordadas por los fanáticos. El reencuentro de los tres miembros originales, sin Luisana Lopilato, que no formará parte de la gira, promete ser uno de los eventos más esperados del 2025.

En las redes sociales, los fanáticos se mostraron encantados con el regreso de Bordonaba: “¡Todo un país esperando el regreso de Camila!”, “Te amo Cami, felicidades a los tres”, y “Esto es muy fuerte, amigos”, fueron solo algunos de los comentarios que invadieron las publicaciones oficiales de la gira.