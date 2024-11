El gobierno nacional implementará desde el 1° de diciembre los exámenes de idoneidad para 40 mil empleados públicos, cuyos contratos finalizan el último día del año. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, pondrá así en marcha el Sistema de Evaluación Pública (SEP), destinado a evaluar a los trabajadores sobre sus conocimientos en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública.

La llamada Evaluación General de Conocimientos y Competencias será de carácter obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional. Se realizará de manera presencial, anónima, con preguntas de opción múltiple y tendrá una duración de una hora. Cada empleado tendrá tres oportunidades de rendirla para aprobarla. En cada caso deberá anotarse y pedir un nuevo turno si lo reprueba. El sistema generará para cada trabajador un usuario y una contraseña personalizados que servirán como modo de garantizar transparencia y evitar subjetividades.

Habrá tres tipos de pruebas orientadas a: Servicios Generales, Administrativos y Profesionales.

Los ejercicios de comprensión lectora están diseñados para trabajadores de las tres áreas involucradas. Los de razonamiento lógico-matemático incluyen cálculos sobre probabilidades, análisis de gráficos y cálculos básicos. En tanto, los de conocimientos en administración pública abarcarán temas como los derechos cívicos y normativas aplicables a la función pública.

EL SEP quedó establecido en los principios enunciados por intermedio del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley N° 25.164 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, y sus modificatorios.

Según información pública, la evaluación “se implementará mediante distintas etapas. En la primera fase, se llevará a cabo para Jurisdicciones y Entidades que tengan su asiento habitual de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el ministerio que conduce Sturzenegger estiman que un mes no alcanzará para que todos los empleados cumplan con los exámenes. Por eso se extenderá a enero.

En el ítem de la Administración Pública, que está destinado solamente al personal administrativo y profesional, incluirá preguntas del código electoral, ley de ética pública, ley de procedimiento administrativo y ley de administración financiera. Como ejemplo, se mencionan las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mecanismo para reformar la Constitución Nacional?, o ¿Qué es un voto recurrido según el Código Electoral Argentino?

Según fuentes oficiales, este mecanismo no apunta a reducir la planta estatal, que ya sufrió grandes recortes durante la administración libertaria. Se estima que más de 30 mil contratos fueron dados de baja, aunque el presidente Milei ayer en un podcast con Lex Fridman en Estados Unidos sostuvo que la cifra “supera los 50 mil”. Desde que el líder de La Libertad Avanza asumió en diciembre, a los empleados que están bajo contrato, se les renueva su vínculo cada tres meses.

La medida despertó el malestar de los gremios. “Estos exámenes son un invento para seguir estigmatizando y despidiendo de manera ilegal. Las tareas que con profunda vocación de servicio realizan los estatales todos los días son la mejor muestra de idoneidad”, precisó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, el sindicato de los estatales que tiene una posición más combativa ante el Gobierno nacional. “Estas evaluaciones que propone el Ejecutivo se encuentran por fuera de cualquier marco legal. No se pueden realizar”, agregó el dirigente.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en tanto, recomienda comenzar con la lectura de las guías orientativas de los materiales publicados en la página del SEP y los delegados comenzaron con el asesoramiento para responder las consultas de sus afiliados durante todo este proceso.

Los modelos de pregunta

En la web figuran una guía orientativa con 20 preguntas similares a las que estarán incluidas en cada uno de los tres rubros.

Estos son algunos de los ejemplos:

Razonamiento lógico-matemático.

Pregunta: En una sala de cine hay un total de 350 clientes. Si la probabilidad de estar en el teatro A es 0,48, y en el teatro B es 0,24, ¿cuántos clientes están en el teatro C?

Opciones:

1. 28

2. 40

3. 84

4. 98 (Respuesta correcta).

Comprensión lectora

Enunciado: Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final, es porque sabe que la cosa no va.

De acuerdo al contenido del texto, marcar la opción correcta

1. “La cosa no va” porque la historieta pasó de moda.

2. “la cosa no va”, por enfermedad del historietista.

3. “La cosa no va”, por el riesgo de repetir las ideas.

Otro modelo de pregunta de compresión lectora

Administración pública. ¿Qué sanción le corresponde a un funcionario público que acepta dinero para firmar un expediente?

A. Inhabilitación especial temporal sin prisión.

B. Prisión y multa económica.

C. Prisión e inhabilitación especial perpetua.

D. Multa económica y suspensión de sus funciones.

Respuesta: C (Ley de Ética Pública, art. 31)

