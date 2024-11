Tenso cruce entre Longobardi y Francos: '¿Por qué soportar insultos del Gobierno?'

Un tenso cruce se vivió esta mañana en una entrevista que el periodista Marcelo Longobardi le realizó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su programa de radio Rivadavia. Reproches por los insultos que recibe, diferentes puntos de vista de la relación entre Trump y Milei y un cierre de alto tono por una denuncia del economista Roberto Cachanosky.

La tensión se palpó desde el comienzo y Longobardi no tardó en demostrarle al jefe de ministros su malestar. Luego de preguntarle sobre qué vinculación tiene el Gobierno con la Fundación Faro, la que definió como "la guardia pretoriana" de la administración de Milei, el periodista fue al grano y le consultó a Francos si "la parte de los insultos también la comparte el Gobierno".

"¿De qué insultos?", le preguntó el funcionario, a lo que Longobardi respondió: "Por ejemplo, los que me tocan a mí". Francos, sorprendido, dijo que no escuchó ningún insulto en la Fundación Faro y se desentendió rápidamente del tema, intentando salir del momento incómodo.

Pero el conductor siguió: "Me refiero a los insultos que este señor Laje, un ideólogo del presidente Milei, sigue insistiendo que soy un periodista ensobrado".

Francos volvió a intentar desmarcarse de la situación y dijo que esa "será una opinión del señor Laje". Pero a Longobardi no le gustó e insistió.

-Usted que me conoce hace 40 años, ¿supone que soy un periodista ensobrado?

-No, Marcelo, te conozco hace muchísimos años, por ahí no coincidimos en muchas de tus apreciaciones sobre el Gobierno, que creo que son equivocadas, y no por eso voy a decir que sos un periodista ensobrado.

-Entonces, ¿por qué yo tengo que soportar que el Gobierno y la gente conectada me insulte todos los días?

-No creo que tenga que soportarlo, cada uno expresa sus opiniones.

-Eso no es una opinión, ministro, es una mentira...

-Ok, entonces con decir que son una mentira o iniciar las acciones que hay que iniciar es suficiente.

-Este jefe de la guardia pretoriana, este señor Agustín Laje ha resuelto que él es capaz de identificar a las personas de bien y a las personas de mal. Y yo debo ser una persona de mal, vinculada con el demonio, póngale... pero la verdad que me cansé de que me insulten, se ha naturalizado el insulto cotidiano, sistemático y no hay por qué naturalizarlo ni tomarlo como algo normal y cotidiano, es insoportable.

-Yo no lo tomo de esa manera, supongo que del otro lado también deben entender que muchas de las críticas que expresa Longobardi son absolutamente injustificadas, lo que no quiere decir que sea contestable de una manera o de otra, por supuesto.

-Pasa que el Presidente piensa lo mismo que Laje y es agotador, en mi caso y el de muchos colegas.

-Entiendo la posición, el Presidente se expresa de la manera que él piensa que son las cosas. Y también ha recibido numerosos cuestionamientos, mentiras...

-En el plano personal, no de mi parte...

-No estoy haciendo una personalización de esto, estoy hablando del plano general.

Cuando parecía que la tensión comenzaría a apaciguarse, la entrevista volvió a subir su tono un rato más tarde. Primero, con una respuesta sobre dónde creía que había coincidencia en las visiones que tienen Milei y Trump que a Longobardi lo descolocó. "Me parece que ambos no solo propician el libre mercado y el libre juego...", comenzó a responder Francos, pero enseguida lo interrumpieron.

"Pero ministro, por favor, Trump no postula eso, yo soy una persona informada", le dijo Longobardi. Y Francos le respondió de la misma manera. "Alguno de los dos está mal informado", retrucó el periodista.

"Puede ser que a lo mejor leemos distintas expresiones en los medios. No he conversado nunca con Trump, pero si el presidente lo distingue a Milei invitándolo a una reunión como el único presidente presente es porque comparte los puntos de vista de Milei. Lo que ha expresado el presidente Milei y las políticas que lleva adelante son casualmente las de liberar a las fuerzas productivas del sector privado del peso del Estado y una de las consecuencias del equilibrio fiscal del primer mes del Gobierno son cómo se está derrumbando la inflación, cómo baja el riesgo país, cómo está comenzado a crecer la actividad económica a un ritmo más fuerte, ya bancos internacionales están hablando de un crecimiento superior al 5%, algunos como el JP Morgan lo establecen en el 8%. Todas las prospectivas que se hacen de la economía argentina son positivas a partir de este criterio económico que aparentemente no comparte Longobardi", enfatizó Francos.

Esa respuesta del ministro dio por finalizado un nuevo round. Pero el siguiente iba a ser aún más picante.

Longobardi fue al grano y le consultó al funcionario si podía explicar lo que sucedió con el episodio que denunció el economista Roberto Cachanosky, quien dijo en sus redes que fue expulsado de una charla que iba a dar Milei en la Cámara de Comercio de Rosario por orden del Presidente.

"No, lo desconozco, leí un comentario de él en Twitter, que normalmente expresa comentarios críticos a actitudes o comentarios del presidente Milei y leí un comentario que decía que fuerzas de La Libertad Avanza le habían impedido entrar a no sé dónde", respondió Francos. Y agregó: "No sé cuándo fue eso en la Cámara de Comercio, yo estuve y no lo vi a Cachanosky".

-Bueno, no lo vio porque lo sacaron a los empujones.

-No vi que lo hayan sacado, desconozco el tema, le pido que no me haga comentarios a mí de lo que no soy testigo...

-Pero es el jefe de Gabinete...

-¡Pero qué tiene que ver que sea el jefe de gabinete, no conozco el episodio que me comenta!

Sin bajar la tensión por los minutos previos, el conductor de "Esta mañana", hizo una última pregunta que el ministro respondió sólo por cordialidad. "¿Está previsto nombrar jueces de la Corte por decreto?", tiró Longobardi. Y le repreguntó cuando Francos le dijo que por el momento había dos propuestas del Presidente que esperaban en el Senado.

"¿Y esta idea de nombrarlos por decreto es cierta o es un invento?", insistió el entrevistador. "El Presidente resolverá si no se dan los acuerdos correspondientes, como ha sucedido en el Gobierno del presidente Macri, si designa o no por decreto de manera interina a los miembros de la Corte para integrarla en su totalidad. No es una decisión que el Presidente haya expresado públicamente", cerró el entrevistado.

Enojado, Longobardi abandonó el pase con Viale

Al terminar su programa, Longobardi realizó el pase con Jonatan Viale, a quien le reclamó haber entrevistado ayer a Agustín Romo y no hacer mención a los agravios que recibe su compañero.

"Vos entrevistaste anoche a este joven Agustín Romo, que te explicó que lo de la guardia armada del Presidente era un chiste. ¿A vos te pareció normal eso?", le dijo a Viale. "Y no, ¿qué queres que haga?", le respondió Viale.

"¿Cómo qué querés que haga? Estamos naturalizando un nivel de violencia que me resulta inaceptable. En el acto yo fui espantosamente agraviado", apuntó Longobardi. "Ah, no sabía", contestó Viale, quien en todo momento intentó desviar el tema.

"Me llama la atención que nadie se lo pregunte... Estas cosas pasan y se naturalizan. Nunca trabajé en un medio de comunicación que no diga nada sobre el tema, ni mis compañeros ni el medio en el que trabajo. Eso es inaceptable", lanzó, antes de apagar su cámara y retirarse del aire.

