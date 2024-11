“No van a intimidarme”: Cartuccia cruzó a los empleados de Rentas por el Fondo Estímulo

La diputada provincial Laura Cartuccia, junto a su par Patricia Hucena, presentó un proyecto de ley para reformar el fondo estímulo, un beneficio económico exclusivo para los empleados de la Dirección General de Rentas de la provincia.

Según el orden del día, en la 34° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este martes está previsto el debate del proyecto que propone modificar el artículo 380 del Decreto Ley 9/75 por el cual se crea la cuenta “Dirección General de Rentas - Fondo de Estímulo". Cabe recordar que dicho beneficio fue alcanzado por la extensión de la Ley de Emergencia Económica N° 8.417 el pasado 10 de enero.

“Este premio consiste en una suma de dinero contemplada en el Código Fiscal desde 1956. Sin embargo, con los años, el sistema se ha desnaturalizado y las sumas percibidas son exorbitantes”, explicó la legisladora por medio de un video en su cuenta de Facebook. Según Cartuccia, algunos empleados de Rentas cobran sueldos que oscilan entre $4.000.000 y, en algunos casos, llegan a $6.000.000.

El fondo, financiado a través de impuestos provinciales como el inmobiliario, rural y actividades económicas representaba un porcentaje. En 2013, según indicó, se amplió. “Hoy lo que perciben los trabajadores de Rentas no tiene ninguna relación con lo que cobran docentes, personal de salud o policías. Son los empleados mejor remunerados de la provincia”, señaló Cartuccia, subrayando la inequidad con el resto de la administración pública

La diputada también denunció las presiones que ha recibido tras impulsar esta reforma. “Por más amenazas que me hagan en redes sociales o por más que quieran intimidarme, no lo van a lograr. Al contrario. Al contrario, voy a seguir adelante con este proyecto porque todas esas amenazas que me hacen, me hacen muchísimo más fuerte”, sentenció.