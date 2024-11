Por Aries, Rodrigo Gil, padre de uno de los jóvenes que sufrió una brutal golpiza en una fiesta electrónica en San Lorenzo, celebró el hecho de tener a su hijo con vida tras semejante muestra de violencia y aseguró que, luego de reunirse con el ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez se comprometió a poner en funcionamiento “fuertes normativas que van a controlar” este tipo de eventos.

Gil se encontraba en Villa Gesell cuando un grupo de 10 jóvenes le quitaron la vida a Fernando Báez Sosa y, en su momento, deseó que ningún padre tenga que pasar por lo mismo, que la muerte de Fernando no sea en vano y “genere conciencia, cambios normativos y legales que permitan cambiar como sociedad” remarcó.

Ahora, la violencia lo tocó de cerca y su hijo fue víctima de otros dos jóvenes “compañeros de universidad” que lo golpearon sin cesar pero, afortunadamente, “mi hijo está en casa, con lesiones leves pero vivo” sostuvo.

“No se explica cómo, de una fiesta, se llegó a tal escena de violencia pero es la punta del iceberg. Hay cosas mucho más grave que van a salir a la luz” aseguró Gil y recordó que, durante su reunión con el ministro de Seguridad, “prometieron que las cosas van a cambiar. Domínguez me recibió como un padre, conmovido y enojado, me aseguró que se trabaja en normativas fuertes para controlar este tipo de fiestas y, con lo que pasó, van a salir en poco tiempo”.

Rodrigo afirma que, hoy ya no tiene importancia lo judicial porque “celebra tener a su hijo con vida” pero que su cruzada es para que este tipo de hechos no vuelva a pasar. “Esa normativa no va a suspender las fiestas electrónicas, sino que le va a asegurar a los chicos que va a haber seguridad y ambulancias, para que no vuelvan con una sobredosis y menos, golpeados. Si eso se cumple, todo esto valió la pena” finalizó.