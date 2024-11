La reina Camila cancela su agenda pública por una infección de pecho

La reina Camila, esposa del rey Carlos III de Inglaterra, se ha visto obligada a cancelar sus compromisos oficiales previstos para esta semana después de sufrir una infección en el pecho, según ha informado este martes 5 de noviembre el Palacio de Buckingham en un comunicado. “Su majestad la reina se encuentra actualmente indispuesta debido a una infección en el pecho, por lo que sus médicos le han recomendado un breve periodo de descanso”, señala la nota sobre su estado de salud. “Con gran pesar, su majestad ha tenido que cancelar sus compromisos de esta semana, pero tiene muchas esperanzas de recuperarse a tiempo para asistir a los actos conmemorativos del Remembrance Day [día del recuerdo, en español] de este fin de semana con normalidad”, ha comunicado Buckingham. Según apuntan los medios británicos, la reina, de 77 años, está descansando en Ray Mill House, su casa en Wiltshire, bajo supervisión médica mientras se recupera. No se han dado más detalles sobre su enfermedad, como es habitual en los asuntos médicos de la realeza británica, pues aún se desconoce por ejemplo el tipo de cáncer de Carlos III o el de su nuera, la princesa de Gales.

La enfermedad y el reposo médico recomendado significa que Camila, la segunda esposa del actual monarca —se casaron en 2005—, no asistirá a la recepción en el palacio de Buckingham para los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París del pasado verano, que será ofrecida por Carlos III el próximo jueves 7 de noviembre. El rey será acompañado por su hermana, la princesa Ana. Además, se perderá el evento inaugural del Remembrance Day en el Field of Remembrance (Campo del Recuerdo, en español), que se celebra ese mismo día en la abadía de Westminster (Londres). Se trata de un acto con más de 90 años de tradición que permite a exmilitares y a otras personas plantar un monumento con amapolas para recordar a los que han perdido la vida en las fuerzas armadas. Su lugar en el Remembrance Day será ocupado por la duquesa de Gloucester. Camila es patrona de la ONG The Poppy Factory, que apoya a miembros de las fuerzas armadas británicas con problemas de salud y a sus familias a buscar empleo.

Sobre sus ausencias, la nota de palacio ha señalado: “Pide disculpas a todos aquellos que puedan sentirse molestos o decepcionados”. Además, se muestran confiados en que el próximo fin de semana pueda retomar su agenda. El próximo domingo 10 de noviembre se celebrará en Londres el Remembrance Sunday (Domingo del Recuerdo, en español), donde se recuerda el servicio y el sacrificio de las fuerzas armadas británicas y los civiles en tiempos de guerra con un acto conmemorativo en el Cenotafio al que se prevé que asistan los miembros de la familia real, así como otras autoridades políticas y militares. Según el comunicado de Buckingham, confían en que para entonces la reina Camila pueda asistir. El primer ministro británico, Keir Starmer, le ha querido dedicar un mensaje en su cuenta de X: “En nombre de todo el país, le deseo a su majestad la reina una pronta recuperación”.

Mientras se recupera en casa, el rey ha continuado con sus compromisos reales. Este martes ha recibido en el palacio de Buckingham a tres visitantes: el jeque Abdulla bin Mohammed bin Saud Al Thani de Qatar, a Rajendre Khargi de Surinam y a Georges Maniuri de Vanuatu. Por su parte, el príncipe Guillermo, heredero al trono británico, está en una visita de cuatro días a Sudáfrica para promocionar su premio medioambiental Earthshot, cuya ceremonia de premios se celebrará mañana en Ciudad del Cabo.

La noticia sobre la salud de Camila llega después de un año de difíciles problemas de salud para la familia real británica. Kate Middleton reveló que padecía cáncer en marzo de este año, enfermedad que se le detectó tras ser sometida a una cirugía abdominal el pasado mes de enero. El mismo día que se anunciaba la intervención quirúrgica de la princesa de Gales, se hacía público que Carlos III se tenía que someter a una operación de próstata. Durante el tratamiento de su hipertrofia de próstata en la London Clinic fue cuando se le descubrió el cáncer. Y rey todavía está en tratamiento, lo que le obligó a reducir algunos de sus compromisos. Recientemente, los monarcas realizaron un viaje oficial de nueve días a Australia y Samoa, con una media de una decena de actos al día, del que regresaron el pasado 30 de octubre. La vuelta al Reino Unido tras la gira primera gira a un país de la Commonwealth desde que son reyes incluyó una escala de tres días en la India, donde según los medios británicos descansaron en un resort con tratamientos holísticos cerca de la ciudad de Bangalore.