Villada en EE.UU.: “En la calle no hay carteles, las campañas se concentran en los medios y redes”

Estados Unidos elige este martes quién dirigirá los destinos del país. Por un lado, Kamala Harris podría convertirse en la primera mujer presidenta, y por el otro Donald Trump volvería a la Casa Blanca. Lo cierto es que el mundo está expectante por el resultado de una elección crucial en el contexto mundial que se vive.

La organización Transparencia Electoral planificó una agenda de actividades para los días 4, 5 y 6 de noviembre. En total, más de 130 personas participaron de la Misión Electoral. La mayoría de ellas autoridades y funcionarios electorales y judiciales de América Latina, legisladores, académicos y estudiantes de derecho electoral.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, en representación de la provincia, viajó como observador electoral a Estados Unidos, y se mostró sorprendido por el contraste en el manejo de la propaganda y otros aspectos que hacen al acto eleccionario. “La verdad que uno no ve absolutamente ningún cartel en las calles”, afirmó Villada en diálogo con Aries. De esta forma, el ministro marcó la diferencia con Argentina, donde las campañas electorales suelen tener una gran presencia física en espacios públicos.

Durante su estadía, Villada contó que asistió a una serie de charlas sobre el financiamiento de las campañas, la seguridad en las elecciones y el rol de los medios de comunicación, organizadas por la Universidad de Florida en Washington. “Aquí la campaña está en los medios de comunicación y en las redes sociales, allí es donde está el proceso”, explicó el ministro, quien consideró que el enfoque digital y la ausencia de propaganda física podrían representar un ahorro y una opción más ordenada en el contexto argentino.

Una de las experiencias que más impactó a Villada fue la atmósfera de normalidad el día antes de las elecciones. “Hoy es martes acá, el día es totalmente laborable… el proceso pasa de alguna manera en forma paralela con la vida que llevan adelante los americanos”, detalló. Como parte de su observación, Villada percibió que el proceso electoral en Estados Unidos no altera significativamente el ritmo cotidiano de sus ciudadanos.

En una anécdota particular, Villada relató que aprovechó una pausa para asistir a un partido de básquet entre Washington y Nueva York, a solo dos cuadras de donde se hospeda. “Me tomé un tiempito y fui… y uno dice, bueno, el día anterior a las elecciones algo van a pasar, y no pasa absolutamente nada”, contó el ministro, asombrado de que no hubiera publicidad electoral ni siquiera en el evento deportivo, algo que en Argentina es habitual que suceda.