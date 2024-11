Macri cuestionó las medidas de Milei: “No sirven las cazas de brujas”

Mauricio Macri estuvo en un mano a mano con Joaquín Morales Solá en Desde el llano y allí le dejó un mensaje contundente a Javier Milei: “No sirven las cazas de brujas”, dijo sobre la limpieza profunda ideológica que quiere hacer el Presidente en Cancillería.

“No coincido (con las auditorías en Cancillería). Le informaron mal al Presidente sobre la Cancillería. En dos lugares en donde acatan las órdenes de verdad es en las fuerzas de seguridad y en la Cancillería. En el resto del estado te tratan de trampear. La Cancillería es un lugar muy disciplinado. La limpieza tiene que ver con la política, no con la gente de carrera, aseguró Macri. Y sumó: “No hacen falta cazas de bruja, eso hace mal. Es una oportunidad perdida, podría cambiar al canciller y nadie le iba a decir nada”.

Luego continuó con una crítica hacia el eje de relaciones diplomáticas que quiere sostener Milei, muy alineado con Estados Unidos e Israel: “En la Argentina, al final del día, tenemos que ser amigos de todos los países del mundo, siempre que respeten mínimamente las cosas en las que creemos. Tenemos que tener una apertura inteligente. El presidente tiene un eje, que está bien, yo también lo tuve, pero no hay que cerrarse”.

En esa línea, Macri le pidió a Milei que considere la agenda vinculada a la lucha contra el cambio climático (fenómeno en el que Milei no cree): “La preocupación sobre el cambio climático es una preocupación real. Si no se para el nivel de emisiones va a haber una gran parte del mundo que va a quedar bajo el agua. Todos los días lo vemos, si no son sequías son huracanes, inundaciones”.