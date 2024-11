Oficializaron la renuncia de Diana Mondino y designaron Canciller a Gerardo Werthein

La renuncia de Diana Mondino se formalizó tras su voto en la ONU para levantar el bloqueo a Cuba, una postura contraria a la política del gobierno de Javier Milei. Mondino agradeció al presidente por la oportunidad y reiteró su apoyo a la administración desde otros ámbitos. La Cancillería será liderada por Gerardo Werthein, hasta ahora embajador en Estados Unidos y figura cercana a Milei. Además, el gobierno anunció auditorías en el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores para asegurar la lealtad a sus principios de libertad y derechos individuales.

Luego de que Diana Mondino se sumara a la lista de funcionarios que fueron desplazados por no haber defendido las ideas de la libertad, el Gobierno aceptó la renuncia de la ex ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. “Ha sido un gran honor trabajar estos meses con usted y todo el gobierno en este proyecto para levantar Argentina”, aseguró la ahora ex canciller a través de un comunicado dirigido hacia el Presidente Javier Milei. Quién asumirá el puesto vacante y las modificaciones que se darán en la Cancillería.

Por medio de la publicación del Decreto 970/2024 en Boletín Oficial, Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, oficializaron la salida de la ex funcionaria pública luego de que le solicitaran que se apartara del cargo por haber votado a favor de terminar con el bloqueo estadounidense en Cuba durante la Asamblea General de la ONU. “Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, expresaron sobre el rol que ocupó la economista a lo largo de los primeros once meses de gestión.

“Argentina atraviesa un período de cambios profundos y esta nueva etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos occidentales”, explicó la Oficina del Presidente por medio de un comunicado, en el que ratificaron que el Estado nacional “se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales”.

Después de permanecer un día entero en silencio, la ex canciller confirmó que había presentado la renuncia al jefe de Estado, tras agradecerle por haberle dado la oportunidad de formar parte de la primera presidencia libertaria de la historia argentina. “Presento mi renuncia al cargo con el que me honrara sabiendo que he hecho todo lo posible, con gran esfuerzo y dedicación -y lo volvería a hacer- para cumplir con su mandato como Ministro”, enfatizó al resaltar que “es todo un desafío poner a Argentina de pie y que vuelva a contar con el respeto internacional que nunca debió perder”.

Respecto de la figura del presidente, la ex ministra señaló: “Sé que tiene ideas firmes y sobre todo que tiene el coraje para mantenerlas”. Al mismo tiempo que planteó que “hay muchísimo trabajo por delante”, Mondino destacó que su apoyo persistirá desde el lugar que le toque de ahora en adelante. “Cuenta conmigo y con el apoyo de millones de argentinos”, concluyó.

Motivado por la salida de Mondino, el Gobierno anunció que el personal de la Cancillería será auditado con el objetivo de identificar “impulsores de agendas enemigas de la libertad”. La decisión no solo fue motivada por el voto a favor de Cuba, sino por otras decisiones de la cartera, entre ellas, la publicación de un comunicado oficial en el que se refirieron a las Islas Malvinas como “Islas Falklands/Malvinas”.

En su momento, la ex ministra aseguró que iría “a fondo contra cualquiera que, guiado por la ideología de izquierda, atente contra los intereses argentinos”, y poco después, se conoció que el empleado del área que estuvo a cargo de la comunicación fue desvinculado.

En este sentido, el Gobierno buscaría evitar errores a futuro y realizar un saneamiento de aquellos funcionarios que no estén dispuestos a defender las ideas de la libertad.