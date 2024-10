El Senado provincial también se hizo eco de las declaraciones de Javier Milei contra el expresidente Raúl Alfonsín. “Decir que fue parte de un golpe de Estado puede ser distintas cosas, una ser un analfabeto”, señaló el referente peronista, Walter Wayar.

“Lo trata así conmemorando un aniversario de una fundación, casualidad, una fundación empresarial hecha en el año 77, en la dictadura, era una fundación con sus raíces y genes y financiamiento con la concepción de la dictadura que empieza el desguace del Estado. Alfonsín se le paró a esa dictadura, los enjuició con un juicio enaltecido y reconocido mundialmente y un analfabeto dice que fue parte de un golpe de Estado ¿Cuál?”, cuestionó.

Wayar insistió en recordar a Alfonsín como “hombre de la democracia y que valoraba las instituciones” y aunque reconoció que “debemos aprender para corregir sus desaciertos y profundizar los aciertos”, acusar al radical de formar parte del golpe de Estado “es de ignorante o es de mala persona o es de alguien que busca generar más odio en la sociedad para desguazar el Estado, destruir el Estado y entregar la patria”.

“Si no tiene a nadie que sepa o que lo asesore al señor presidente, por lo menos mostraría inteligencia, prudencia y no hablaría de temas”, apuntó contra Milei e insistió que “quienes creemos que la política, la democracia, la institución y la república es la que prevalece para poderle dar un futuro a un pueblo de desarrollo, equidad e igualdad, no podemos dejar pasar”.