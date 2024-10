El Gobierno de Milei ya cuenta con tres decenas de despidos de funcionarios jerárquicos en 10 meses de gestión.

La reciente salida de la canciller Diana Mondino, quien será reemplazada por el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, se suma a una lista de al menos 30 funcionarios que han dejado sus cargos en la administración de Javier Milei. A continuación, se detallan los funcionarios que han renunciado, sus áreas de trabajo y las circunstancias en torno a sus salidas.

Capital Humano: el Ministerio con más cambios

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha registrado el mayor número de renuncias y despidos. Algunos de los funcionarios más relevantes que se han alejado son:

Pablo de la Torre: Ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, removido por la controversia sobre la falta de entrega de alimentos.

Héctor Calvente: Ex subsecretario de Políticas Sociales.

Lucía Raskovsky: Ex subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano.

Ana Marmora: Ex subsecretaria de Políticas Familiares.

Omar Yasín: Ex secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Fernando Szereszevky: Ex titular de la Unidad Gabinete de Asesores.

Mariana Hortal Sueldo: Ex subsecretaria de Relaciones del Trabajo.

Horacio Pitrau: Ex subsecretario de Trabajo.

Maximiliano Keczeli: Ex secretario de Coordinación Legal y Administrativa.

Gonzalo Fortín: Ex subsecretario de Gestión Administrativa.

Cambios en el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, también ha experimentado numerosas bajas:

Flavia Royón: Ex secretaria de Energía.

Fernando Vilella: Ex secretario de Bioeconomía.

Héctor Falzone: Ex subsecretario de Energía Eléctrica.

Adriana Serkis: Ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Juan Manuel Troncoso: Ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Joaquín Cottani: Ex secretario de Política Económica.

Modificaciones en la Jefatura de Gabinete y Presidencia

La Jefatura de Gabinete y el área de Presidencia también han sufrido cambios significativos:

Nicolás Posse: Ex ministro coordinador, reemplazado por Guillermo Francos.

Alejandro Cosentino: Ex secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Julio Garro: Ex subsecretario de Deportes.

Fausto Spotorno y Teddy Karagozian: Asesores en Presidencia.

Silvestre Sívori: Ex interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Otras renuncias relevantes

En diferentes áreas del gobierno, se han dado importantes cambios:

Mario Russo: Ex ministro de Salud.

Raúl Marino: Ex secretario de Investigación, Política Industrial y Producción en Defensa.

Francisco Sánchez: Ex secretario de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Osvaldo Giordano: Ex titular de la ANSES.

Marcelo Papandrea: Ex titular de AySA.

Guillermo Ferraro: Ex ministro de Infraestructura, el primero en dejar la gestión.

La gestión de Javier Milei enfrenta una fase de inestabilidad y cambios en menos de un año, con la salida de figuras clave y reemplazos en puestos cruciales. El efecto de estas renuncias en la estabilidad del gobierno será determinante para el futuro del proyecto libertario en Argentina.

Con información de la agencia NA