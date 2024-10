El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, solicitó a la jueza electoral nacional, María Servini, la suspensión de las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ), previstas para el próximo 17 de noviembre. Quintela reclama que el proceso electoral se postergue hasta que finalicen las disputas judiciales sobre los avales de su lista.

La lista del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidió a la jueza electoral nacional, María Servini, que suspenda las elecciones internas por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional, “hasta tanto finalice toda contienda judicial” en la disputa con la agrupación que lleva como candidata a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“La medida solicitada de no innovar es a los efectos de que no se dé continuidad al acto electoral y, consecuentemente, no se declare ganadora a la lista ´Primero la patria´ (Nda: de Cristina Kirchner), hasta tanto no se finalice el proceso judicial hoy iniciado”, sostuvieron los apoderados de Quintela en su apelación a la resolución de la Junta Electoral del partido, que el fin de semana no oficializó su lista por irregularidades en los avales presentados.

Esa decisión fue apelada para que la justicia la revoque y le permita a Quintela, de la lista “Federales, un grito de corazón”, competir contra Cristina Kirchner. Y no sólo reclamó la participación: también pidió que se suspenda la elección prevista para el próximo 17 de noviembre, que se abra una investigación sobre los avales y que se convoque a una audiencia oral.

Así lo solicitaron los apoderados Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni en su apelación de 13 páginas a la que accedió Infobae. La Junta Electoral del partido debe aceptarla y enviarla a la jueza Servini.

Los apoderados de Quintela pidieron que se dicte una medida de no innovar para suspender las elecciones y “cualquier otro efecto y/o toda consecuencia” de la no oficialización de su lista. “Teniendo a la vista los fundamentos expuestos, existe riesgo cierto e inminente de que la Junta Electoral prive a nuestra Lista del derecho de participar en el comicio, cuestión que convalidaría la proscripción de los candidatos y la negación del derecho de los electores, extremos contrarios a los principios y derechos previstos por nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de raigambre constitucional, señalándose que no existiría acto ulterior eficiente para reparar los daños”, explicaron.

“Cualquier entendido sabe perfectamente que una elección con más de tres millones de afiliados requiere de una actividad preparatoria del comicio no inferior a cuatro meses”, sostuvieron y agregaron que para la elección “consta la falta de actualización de los padrones, la carencia de recursos económicos, la omisión de pedir presupuestos a correos, la orfandad de urnas, entre muchas otras exigencias imprescindibles para la jornada electoral”.

La lista de Quintela reclama que la suspensión se mantenga hasta que queden agotadas todas las instancias judiciales. Eso incluye una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El gobernador de La Rioja rechazó que haya habido irregularidades en la presentación de los avales de su lista. Para que eso se confirme, le pidió a la jueza Servini que abra una investigación en la que declaren los nueve testigos que ofreció. También propuso una audiencia para que expongan los apoderados de la lista Federales y los integrantes de la Junta Electoral del Partido Justicialista. Y como último punto le dejó a la magistrada la posibilidad de “intimar al Partido Justicialista a presentar un cronograma electoral que no vaya más allá del vencimiento de los actuales mandatos; que garantice la transparencia y participación de los afiliados justicialistas en todos los distritos del país”.

“En definitiva, en esta presentación solicitamos a SS que haga lugar a la posibilidad de competir en las próximas elecciones y que sean los votos de los afiliados los que resuelvan quiénes deben conducir el Partido Justicialista. Nuestra lista cumplió con los requisitos formales –entre ellos la presentación de avales- y lo único que aspira es, con base a propuestas, lograr mayoría para conducir el Partido Justicialista por el próximo mandato, tal cual es la esencia del sistema democrático que sustenta la organización política de nuestro país y sus partidos políticos”, concluyeron los apoderados.

La Junta Electoral no oficializó a la lista de Quintela porque no alcanzó el mínimo de avales exigidos (el 2% del total del padrón de afiliados habilitados para votar en cada provincia) y presentó irregularidades en la distribución federal de esos avales.

El órgano del partido detectó que había menos de los necesarios y, en otros casos, plagados de irregularidades. “Que, a todo evento, siguiendo un razonamiento lógico del asunto avales, cabe señalar que, si los mismos fueron presentados, según la lista Federales en el número de 70.531 distribuidos en 4.703 plantillas de 15 avales (70.531 dividido 4.703= 14,99) se colige que la TOTALIDAD de las planillas de avales debieran estar completas en todos sus casilleros”, explicó.