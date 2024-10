El Tribunal en lo Criminal n°3 de Mercedes, liderado por el juez Ignacio Racca, condenó al cantante L-Gante a tres años de prisión condicional por los delitos de amenazas coactivas, calificadas y daños. Tras ello, aseguró en C5N que quiere "recuperar el tiempo perdido y disfrutar de su nuevo disco".

"Valenzuela no tiene antecedentes penales y el entorno carcelario podría ser muy perjudicial para él, perjudicando su reinserción. En penas cortas está desaconsejado la prisión de efectivo cumplimiento para el desarrollo social y laboral. Valenzuela tiene una influencia positiva sobre su entorno (...) Que termine de asumir un rol de modelo", expresó el magistrado durante la audiencia.

Ante estos dichos, Elián Valenzuela se mostró muy satisfecho por la tarea de Racca: "Me llegaron bastante las palabras del juez (...) Ese juez es un ejemplo, uno está con la preocupación que como de costumbre no me vaya a topar con gente clasista, que me discrimine. Fue muy neutral y con un buen trabajo formal, me quedé totalmente conforme".

Durante la entrevista, L-Gante remarcó que "fue fuerte haber tenido que preocuparse de todo este tema, desenfocándome de la música, pero aprendí de todo lo experimentado y algo nutrí de información por lo vivido. No me quedo con ningún rencor, ningún odio".