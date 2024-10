La inmediata reacción de los gobernadores de Salta y Catamarca fue la de plantear la participación de las provincias en su explotación.

Los altos costos logísticos que tienen las empresas norteñas para trasladar sus productos a los puertos fue uno de los temas que se analizó en la última reunión de mandatarios norteños con el Presidente de la Nación. De inmediato se conoció que bajo el amparo de la ley de Bases se iba a avanzar en incluir a la empresa ferroviaria entre las que se habilitarán para la participación privada, con fundamentos que despertaron preocupación en algunos sectores pero entusiasmaron a los gobernadores de la Mesa del Litio.

Los datos que arroja la operatividad del Belgrano Cargas son preocupantes. Se trata de una empresa creada por un decreto del 2008, que dio por terminada la concesión que, durante el proceso privatizador de la década del 90, se entregó a la empresa Belgrano Cargas Sociedad Anónima. Vuelta al ámbito de la administración estatal se ha informado que en 2023 tuvo un resultado financiero negativo de casi 30 mil millones de pesos, con una planta de personal que durante la gestión del presidente Alberto Fernández creció a más de 100 empleados por año; en lo que va de 2024 ya demandó transferencias por casi 40 mil millones de pesos.

El gobernador Gustavo Sáenz destacó la importancia de que las provincias puedan gestionar el ferrocarril, porque está convencido que es un camino para abaratar los costos logísticos que impactan fuertemente en las economías regionales. Es cierto que advirtió sobre el posible impacto negativo si la privatización no se maneja adecuadamente.

Y no fue la única voz que se escuchó en esa línea. Lo planteó el ex gobernador Juan Manuel Urtubey atendiendo a que el gobierno libertario sostiene que sin la intromisión del Estado, aumenta la competitividad, la transparencia y la eficiencia. “De más está decir que esas son las ideas que profundizan la inequidad que condena al norte argentino a continuar sufriendo la histórica postergación”, sostuvo el ex mandatario, quien apoyó la iniciativa de Sáenz.

Preocupa que se sostenga una visión parcializada de un servicio fundamental para diseñar una logística integradora, que es lo que las regiones alejadas de los puertos necesitan. No se conoce que haya una política que integre las distintas modalidades de transporte, los destinos y los usos. Lo marcó claramente quien fuera el director del Plan Belgrano, una propuesta del gobierno de Cambiemos que apuntaba a la región más periférica, que sigue siendo la del Norte Grande, a fin que sea competitiva. El tucumano José Cano destacó que a ese objetivo debía contribuir la recuperación del ferrocarril y se trabajó en la provisión de locomotoras y la reparación de la infraestructura de vías. Fue una política pública que se interrumpió durante el gobierno anterior y el abandono diluyó el esfuerzo financiero que fue muy importante. Queda en pie la convicción que el sistema no puede ser deficitario si se administra como corresponde, teniendo en cuenta las cantidades de carga que hay en las provincias del norte para transportar.

Es cierto que se demandan inversiones que, seguramente, superan las actuales disponibilidades de recursos provinciales. Lo subrayó el ex coordinador de la Unidad de Proyectos Ferroviarios de Salta, Marcelo Lazarte: un kilómetro de rieles cuesta un millón de dólares.

La idea de una iniciativa mixta y de la asignación de recursos que la Nación debe reorientar hacia donde corresponde, puede cristalizar una propuesta que es estratégica. Se debiera apostar a esas iniciativas que dan razón de ser a un país federal.

Salta 28 de octubre de 2024