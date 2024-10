La FIA sancionó a Colapinto tras el GP de México de Fórmula 1

En su quinta carrera en la temporada, el piloto argentino de Williams Racing Team, Franco Colapinto, completó otra buena performance al quedar ubicado en el puesto 12º del Gran Premio de México de la Fórmula 1, luego de iniciar en la decimosexta ubicación.

Una vez finalizada su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el nacido en Pilar recibió una mala noticia, ya que los comisarios de la FIA decidieron sancionarlo con una penalización de 10 segundos más al tiempo que hizo debido a que alegan que causó una colisión cuando sobrepasó a Lawson. Además de esto, recibió dos puntos de sanción en su Licencia. En caso de llegar a los 12 puntos, se quedará sin competir en un Gran Premio.

“Colapinto estaba intentando adelantar a Lawson por el exterior en la curva 1. No estaba completamente al lado en el ápice y en la salida y, por lo tanto, no tenía “derecho” a tener espacio para correr en la salida. Lawson defendió agresivamente hasta la salida de la curva 1, pero permaneció en la pista y dejó suficiente espacio para que Colapinto permaneciera en la pista desde la salida de la curva 1 hasta la curva 2, aunque finalmente Colapinto abandonó la pista”, comenzó la explicación de FIA sobre esta sanción.

“Ambos autos estaban en una línea comprometida al acercarse a la curva 2, Colapinto más, por lo que Lawson le dio espacio a Colapinto en el vértice de la curva 2. Colapinto mantuvo la potencia, lo que finalmente lo obligó a abrirse en la salida de la curva 2 y lo hizo chocar con el alerón delantero de Lawson”, cerró.

En el momento en el que pasó al neozelandés, Colapinto tocó la punta de su vehículo, aunque no le impidió seguir corriendo. A pesar de esta situación, el argentino no perderá su lugar en el décimosegundo puesto de la carrera, ya que Esteban Ocon, quien terminó detrás suyo, no hizo el tiempo necesario para escalar de posición.

“El frenó muy tarde, se pasó y me dejó sin pista. Cuando quiso volver me tocó, pero no pasa nada. Me tocó en la rueda de atrás, no sé bien qué pasó. Se que en algunas se pasó y frenó tarde”, comentó Colapinto respecto a esta situación en conferencia de prensa.

Rápidamente en las redes sociales los usuarios hicieron eco de esta situación y criticaron la decisión de la FIA, ya que afirman que no era una maniobra que debía ser penalizada. Además, agregaron que Lawson le hizo lo mismo al argentino segundos antes y no fue castigado.