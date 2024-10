Leandro Cositorto, fundador de Generación Zoe y principal acusado en un caso de estafa piramidal, comunicó su intención de postularse como diputado nacional en las próximas elecciones legislativas. En su declaración desde el penal, se comparó con Cristina Fernández de Kirchner.

“Voy a presentarme, claro, si no me lo impiden, porque ella se presenta con condena y sigue libre, dando cátedra en las universidades. Así que yo también quiero hacerlo”, comentó en una entrevista con La Nación +.

“Todavía no he decidido si me postularé por Córdoba o por Buenos Aires, eso dependerá de la alianza que forme, ya sea con un partido existente o uno nuevo. Tengo un partido llamado Despierta”, explicó Cositorto, quien enfrenta denuncias por estafar a 98 personas por más de 500 mil dólares en Corrientes.

Al ser preguntado sobre cómo llevaría a cabo una campaña política desde la prisión, el líder de Generación Zoe respondió que todo dependerá del resultado de su juicio oral. En ese contexto, afirmó ser completamente inocente de las acusaciones en su contra.

Actualmente, Cositorto está bajo proceso judicial en Corrientes, un proceso que podría prolongarse hasta mediados de diciembre. Se prevé la declaración de 166 testigos propuestos por la fiscalía, la querella y la defensa. Además, podría enfrentar una condena de hasta 16 años de prisión si es declarado culpable.