La advertencia de la Justicia por la interna del PJ

El Partido Justicialista puede quedar a las puertas de una nueva intervención si el kirchnerismo le baja la lista al gobernador Ricardo Quintela porque el riojano tiene decidido judicializar el tema.

De ser así, la causa aterrizaría en el despacho de la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría que, según supo La Política Online, no quiere lidiar con esa interna y está dispuesta a decretar la intervención del partido.

No sería la primera vez. En 2018, la misma jueza dispuso una medida similar y designo al gremialista Luis Barrionuevo al frente del PJ. En ese momento, el gastronómico era muy cercano a Mauricio Macri. Ahora, la interna entre Cristina y Quintela abre la posibilidad para que suceda lo mismo.

Es que en el entorno del riojano adelantaron a este medio que "si nos proscriben, vaciamos el partido y la única responsable será Cristina y que en el PJ quede solo La Cámpora. Doña Florinda y Kiko solos con la vecindad", dijeron. De hecho, ya hubo contactos entre funcionarios de Quintela y la jueza, pudo saber LPO.

Por parte del kirchnerismo también tuvieron contacto con Servini como publicó este medio. La dirigencia estuvo a cargo de Eduardo "Wado" de Pedro y su hermano Gerónimo Ustarroz que el viernes se llegaron hasta el despacho de la jueza.

De hecho, el tema generó tensión entre Wado y Máximo. En la noche de ese mismo viernes, en una fiesta, Máximo le reclamó que lo tienen cansado con los fallos que le anuncian y que nunca salen. Wado aprovechó para reprocharle de que está cansado de que lo caguen como cuando le hicieron bajar su candidatura para subirlo a Massa.

Como sea, hubo acercamientos a Servini tanto del kirchnerismo como de Quintela lo cual podría explicar el hastío de la jueza que adelantó que intervendrá el partido si no hay acuerdo.

La situación deja en una posición incómoda al kirchnerismo que no quiere que Quintela compita y si le bajan la lista, como están decididos a hacer con el aval de Cristina, el riojano irá a la justicia abriendo la puerta a la intervención.

"A esta altura me parece que no quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos. Por eso buscan judicializar", dijo Fernandez Sagasti, la senadora cercana a Cristina. "Que nos dejen competir", respondieron desde el entorno de Quintela.

"No es porque faltan avales. Los avales que no están se los robó La Cámpora, esto es una decisión política de Cristina de proscribirnos pero acá sobran convicciones y huevos", agregaron desde La Rioja.

Lo cierto es que hoy por hoy, el peronismo ni siquiera tiene garantizada la financiación de la interna que, según fuentes partidarias que hablaron con este medio, la CGT habría garantizado la mitad del dinero, unos 400 mil dólares, y el resto lo debería transferir el gobierno nacional que ya adelantaron, no van a poner un peso.

Pero más allá de los fondos, si le bajan la lista a Quintela el gobernador tiene decidido ir por afuera mientras que el Frente Renovador de Sergio Massa, presidido por el rosarino Diego Giuliano, adelantó que rompen si la interna se complica.

